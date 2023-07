Šachový maraton jde do finále. Kdo se stane vítězem nejsledovanějšího turnaje?

/FOTOGALERIE/ Drama vrcholí. Kdo pozvedne v neděli nad hlavu Pohár města Klatov, to je opravdu hádankou. Turnaj A – Allianz Open nabízí rozmanitou řadu variant, jak by to ve finále mohlo dopadnout.

O pohár města Klatov 2023 (šachový turnaj). | Foto: Karel Nováček