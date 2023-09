Šachklub pořádá tradiční nábory. Nauč se matovat a zlepši logické myšlení

Agilní Šachklub Sokol Klatovy pořádá od 7. do 21. září nábory dětí do svých řad. Oddíl nabízí pro zájemce o výuku šachu několik kroužků od úrovně začátečníků až po pokročilé, a to ve věku od 5 do 14 let.

Šachy, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jan Charvát