Až do čtvrtka 23. září pořádá Šachklub Sokol Klatovy v Sokolovně nábory pro děti v několika věkových kategoriích i podle úrovní.

Šachisté pořádají nábory. Přijďte. | Foto: Karel Nováček

„Šachklub Sokol Klatovy nabízí pro zájemce o výuku šachu v novém školním roce několik kroužků od úrovně začátečníků po pokročilé, a to ve věku od 5 do 16 let. Šachy jsou vynikající mimoškolní aktivitou, neboť rozvíjejí logické myšlení, zlepšují paměť, soustředění a trpělivost. Výuka mládeže má v Klatovech více než pětatřicetiletou tradici, mládežnický oddíl je dlouhodobě nejúspěšnějším šachovým mládežnickým oddílem v Plzeňském kraji, s pravidelnými úspěchy na republikové úrovni. Nejlepší děti pak reprezentují ČR,“ řekl Deníku Karel Nováček z Šachklubu Sokol Klatovy.