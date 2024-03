Šachistka Barbora Tykalová je mistryní republiky, soupeřkám nedala žádnou šanci

Naprostou dominanci předvedla osmiletá klatovská šachová naděje Barbora Tykalová na osmidenním MČR dívek do 10 let v Koutech nad Desnou. To, že loňská mistryně ČR mezi dívkami do 8 let bude patřit mezi favoritky, se sice čekalo, ale že v celém turnaji nepovolí soupeřkám ani jednu remízu a se stoprocentní bilancí devíti výher o 2,5 bodu nechá za sebou nejbližší pronásledovatelku, to asi čekal málokdo.

Barbora Tykalová je mistryní ČR do 10 let. | Foto: Karel Nováček