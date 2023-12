Sobotní den bude v útulné Restauraci Pod Hůrkou v Klatovech patřit šachistům a šachistkám. Pod organizační taktovkou agilního Šachklubu Sokol Klatovy v čele s Evou Bukvajovou se zde totiž koná již 29. ročník Matoušova memoriálu, silvestrovského bleskového turnaje dvojic.

Šachy, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jan Charvát

Přihlášky je možné zaslat e-mailem na adresu sachklub.klatovy@seznam.cz (v kopii E.Bukvajova@email.cz). „Chtěli bychom všechny požádat o nahlášení účasti do 28. prosince, a to z důvodu přípravy hracích prostor," uvedli pořadatelé s tím, že kapacita turnaje je stanovena pro osm desítek hráčů, tedy čtyřicet dvojic. Startovné, jehož součástí je i oběd (na výběr ze čtyř hlavních jídel), činí 250 Kč za osobu. Prezentace hráčů je od 8.45 do 9.30 hodin, zahájení turnaje je naplánováno mezi 9.45 a 10.00 hodin.

Systém hry (soutěž dvojic): V každém kole odehraje hráč dvě partie, po první partii si soupeři v první dvojici vymění pořadí a barvy (první partie oba s bílými, pak s černými). Hraje se švýcarským systémem na devět kol. Systém je stejný jako tenisový Davis Cup (bez čtyřhry). Výsledky se hodnotí olympijským systémem (možné přihlášky jednotlivců – přihlášení jednotlivci budou spárováni při prezentaci). Tempo hry: 3 minuty na partii + dvě vteřiny za každý provedený tah. Propozice včetně dalších informací najdete ZDE.

Fighterka Strnadová v Lucerně zabojuje o profesionální evropský WAKO titul