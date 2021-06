Rugby Šumava Nýrsko uspořádá pro děti na začátku srpna příměstský kemp

Na začátku druhé půlky letních prázdnin (od 2. do 6. srpna 2021) pořádá Rugby Šumava Nýrsko historicky první vlastní příměstský kemp pro kluky, ale i dívky ve věku od šesti do osmnácti let (přesněji od kategorie U6 – do šesti let).

Rugby Šumava Nýrsko. | Foto: Lukáš Kváč

„Během tohoto kempu se děti mohou těšit na zajímavá cvičení se špičkovými trenéry, při kterých si zdokonalí individuální techniku a ragbyovou taktiku,“ uvedl Roman Kodera, zakladatel, hráč a předseda klubu, jenž zároveň poodkryl denní plán sportovního tábora. „Ráno děti přijedou, převléknou se do tréninkového úboru a začne se trénovat. Po prvním tréninku následuje svačina a druhá fáze dopoledního programu. Pak přijde na řadu oběd a po něm budou opět dvě tréninkové jednotky proložené svačinou,“ prozradil Roman Kodera. Členy klubu vyjde kemp levněji. „Je dotujeme z klubových peněz. Pro nečleny je poplatek stanovený na 3 500 Kč. V ceně jsou všechny tréninky, svačiny, obědy, a také tričko,“ vysvětlil předseda nýrského oddílu. Přihlašovat své děti se zájmem o tento krásný sport můžete přímo u Romana Kodery na e-mailové adrese rugbynyrsko@gmail.com, kde zároveň dostanete více informací o celé chystané akci, ale i klubu samotném. Na koho se děti mohou těšit? Antonín Brabec (Česká republika)

- persona s bohatou hráčskou historií z české reprezentace, klubů z domácí nejvyšší soutěže i zahraničních klubů ve Francii (Sporting Nazairien Rugby, federal 1, federal 2, Rugby Avenir Lescarien) nebo Anglii (Cliffton RFC, Marlow RFC).



Dylen Campbell (Jihoafrická republika)

- sportovní manažer a trenér mládeže ragby. Aktuálně působí jako hlavní trenér v Mount St Mary's College. Dříve působil mimo jiné jako hlavní kouč na ragbyové universitě v KvaZulu-Natal nebo ragbyové základní škole Pelham a základní školy Sharks Academy.



Maso Bowles (Jihoafrická republika)

- hráč Sharks, Sharks 7s, Natal Wildebeest. Dorostenecký reprezentant Jižní Afriky (Junior Springboks). Vítěz Currie Cup do 20 let. Nyní působí jako kondiční a ragbyový trenér v Anglii. Strnadová získala další pás. Tahle výhra je pro mě velmi cenná, říká upřímně Přečíst článek ›