Muži Rugby Šumava Nýrsko/RC České Budějovice (na archivním snímku nýrští hráči v černobílých dresech) porazili společenství Plzně, Rakovníka a Kralup nad Vltavou 34:7.Zdroj: Lukáš Kváč

Na jarní sezonu už to ale klaplo. „Oni by jinak do soutěže ani nenastoupili, ale i my, byť jsme na tom lépe, máme hodně zraněných hráčů, a to dlouhodobě. Myslím si tak, že vytvoření společenství ve finále prospělo nám i Budějovicím,“ pokračoval zkušený rugbista. I vzhledem k velké vzdálenosti mezi Nýrskem a Českými Budějovicemi jsou tréninky složitou záležitostí. „I proto jsme společně absolvovali soustředění v Brandýse nad Labem, kde jsme se zaměřili na taktiku a sehrání týmu,“ zdůraznil.

FOTO, VIDEOREPORTÁŽ: Zimní běžeckou ligu završil Běh okolo Komošína

Do jarní sezony měl Kodera velká očekávání. „Do zápasu jsem osobně šel s nadšením a radostí. Nakonec zápas dopadl tak, jak jsem předpokládal. Postavili jsme ten nejsilnější možný kádr z obou týmů a soupeře jednoznačně přehráli,“ kvitoval. Sdružené mužstvo Nýrska a Českých Budějovic nakonec svého soka porazilo 34:7. „Poločas jsme soupeře nepustili z obranné fáze. Celkem jsme položili šest pětek, a to nám rozhodčí ještě tři neuznali. Jinak by skóre bylo daleko vyšší,“ komentoval Kodera průběh utkání.

Muži Rugby Šumava Nýrsko/RC České Budějovice (na archivním snímku nýrští hráči v černobílých dresech) porazili společenství Plzně, Rakovníka a Kralup nad Vltavou 34:7.Zdroj: Lukáš Kváč

Českou větev první ligy patnáctkového rugby hraje celkem pět týmů. Kromě společenství Rugby Šumava Nýrsko/RC České Budějovice a společenství Plzeň/Rakovník/Kralupy nad Vltavou v soutěži bojují ještě týmy společenství luridica/Říčany, RK Petrovice a společenství Smíchov/Praga. A právě s posledně jmenovaným týmem se šumavští borci ve spolupráci s Jihočechy utkají příště. A to 10. dubna na půdě soupeře. Čas utkání je teprve v jednání.

Rugby Šumava Nýrsko/RC České Budějovice - PRAK 34:7

Poločas: 10:7. Položené pětky: 6:1. Sestava domácích: Pytel, Fiala, Kordík, Řezníček, Bastl, Hejníček, Šindler, Čácha, Kodera, Štoidl, Duda, Rodriguez, P. Grassl, Ruso, Vondrovic - Bečvařík, Langmajer, J. Grassl, Schlägel, Teuschel, Vaněk, Minařík, Petrů. Sestava hostů: M. Kratochvíl - Topinka, M. Novotný, Apolín, Hájek, Tománek, Folprecht, T. Novotný, Gazda, Beťák, Motejzík, Hejda, M. Štys, Kratochvíl, D. Štys - D. Kratochvíl, Schröckinger, Mikéska, Špaidoň, Chaloupka, Kolář, Allen.

Výsledky úvodního kola 1. Ligy Ragby XV 2022

Oblast Čechy: Rugby Šumava Nýrsko/RC České Budějovice - společenství Plzeň/Rakovník/Kralupy nad Vltavou (PRAK) 34:7 (poločas 10:7, položené pětky 6:1), společenství Tatra Smíchov/Praga - společenství Říčany/luridica 22:69 (poločas 5:31, položené pětky 4:11), oblast Morava: Sokol Mariánské Hory - RC Havířov 46:22 (poločas 17:17, položené pětky 7:4), RC Zlín - RC Bystrc 43:5 (poločas 24:5, položené pětky 6:1).

Bravo! Ivetě Bezpalcové se na volné padesátce v Plzni povedl husarský kousek