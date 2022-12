V tabulce má Karlovarsko stejně bodů jako Dukla Liberec, ale díky lepšímu aktuálnímu skóre (49:12 vs. 48:15) jsou úřadující čeští šampioni na prvním místě. Přestože konečný výsledek pátečního loučení s rokem 2022 vypadá naprosto jednoznačně, tak snadné to Karlovarsko nemělo. Vždyť první a třetí set dokázalo urvat ve svůj prospěch až po výsledcích 26:24. Pouze druhá sada byla v podání svěřenců trenéra Jiřího Nováka klidnější (25:19).

Karlovarsko v předvánoční bitvě nezaváhalo, doma ve třech setech přejelo Brno

„Musím pogratulovat hráčům a oběma týmům. Myslím si, že to byl velmi slušný volejbal, kde minimálně ve dvou setech rozhodovaly pouze maličkosti,“ poznamenal po zápase trenér Karlovarska. „Řekl bych, že jsme tentokrát nebyli silnější po týmové stránce, ale spíš jako jedinci. Výborně nám zahrálo účko, těchto venkovních bodů si moc vážím,“ doplnil šéf karlovarského mužstva.

Volejbalisté VK ČEZ Karlovarsko (na archivním snímku).Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Podobně utkání hodnotil i kapitán hostů Daniel Pfeffer. „Byl to tady jako vždycky těžký boj. Naštěstí jsme dokázali udržet otěže zápasu ve svých rukách, a to rozhodlo. Věděli jsme, že musíme každý set dobře začít, jinak nás tu Vodolka sežere. Nám se to naštěstí podařilo, takže jsem hrozně rád za to, jak jsme bránili a jakým způsobem jsme vstupovali do všech setů,“ radoval se.

To, že v zápase rozhodovaly detaily, na tom se shodli i v táboře domácího týmu. „Myslím si, že to byl dobrý volejbal, který se musel líbit. V prvním a třetím setu rozhodovaly detaily. Škoda, že jsme se zasekli v jednom postavení ve druhém setu, kdy jsme dostali několik bodů v řadě. V těžkých situacích byli hosté přesnější a kvalitnější,“ uznal trenér domácího AERO Odolena Voda Marcin Kryś. „Soupeř dobře podával a my jsme nezvládli koncovky setů, což nás stálo nějaký vyhraný set,“ doplnil svého kouče kapitán Marek Šulc.

AERO Odolena Voda – VK ČEZ Karlovarsko 0:3

Sety: 24:26, 19:25, 24:26. Rozhodčí: Nedbálek, Kvarda – Červený, Gill. Diváci: 577. Sestava AERO Odolena Voda: Svoboda, Carmody, Hladík, Chevalier, Horák, Chancy, libera Ježek, Hadrava. Střídali: Ferraro, Cukur, Šulc. Trenér: Marcin Kryś. Sestava VK ČEZ Karlovarsko: Juhkami, Patočka, Sasak, Wiese, Weir, Keemink, libero Pfeffer. Střídal: Lamanec. Trenér: Jiří Novák.

