Jsi z rodiny, kde by snad bylo divné, kdybys dělala jiný sport než slalom na divoké vodě.

Rodiče se ale snažili, abych dělala i jiné sporty. Také ráda plavu, jezdím na kole, lyžích i běžkách. Baví mě běhání, ale závodně jezdím jenom slalom na divoké vodě.

A jezdíš skvěle. Je tvojí motivací Antonie, která je juniorskou mistryní světa?

Tonička mě samozřejmě motivuje, ale jinak mám své vlastní cíle.

Každopádně můžete spolu trénovat. Nebo jste individualistky a připravujete se každá zvlášť?

S Tončou trénuji každý den na vodě a snažím se jí vyrovnat. Na klidné vodě jsem za ní někdy už jen kousek, ale na divoké vodě to umí o dost lépe než já.

Divoká voda je dost studená. Jsi otužilá, nebo je to o sebezapření?

Otužilá asi jsem, ale nemůžu říct, že by projíždění těžších pasáží tratě, kde voda stříká na všechny strany, bylo nějak příjemné (smích).

Tvůj sport je adrenalinový. Tohle tě nejvíc baví?

Adrenalin zažívám nejvíc ve chvílích, kdy mě čeká těžká kombinace branek, a nebo na startu závodu. Baví mě, že když nával adrenalinu zvládnu, tak se dostaví dobrý výsledek. Jak říká taťka, závodník to musí zvládnout v hlavě.

Co tě ještě k divoké vodě táhne?

Třeba když mohu být pár týdnů na soustředění s kamarády. Brzy ráno se vstane a jde se běhat, pak máme dva tréninky na vodě a cítím, že se zlepšuji. Navíc chodíme na výlety a je pořád co dělat.

Máš raději přírodní vodu, nebo uměle postavené kanály?

Mám radši umělé slalomové tratě, protože na přírodních se musí moc pádlovat (smích).

Jak vypadá tvůj tréninkový den v současnosti, kdy jsou zavřené školy?

Vše se tím komplikuje, musím se stále učit, ale na tréninky mám asi víc času. Takže dopoledne většinou stihnu posilovat a odpoledne se na kole dopravím na druhý trénink, který se koná na přírodní trati v Sušici.

A jak ti jde vůbec kombinovat školu a vrcholový sport?

Na sušickém gymnáziu, kam chodily i moje sestry, mi vycházejí maximálně vstříc. Mohu jezdit na soustředění, závody a učitelé neřeší, když sem tam přijdu o pár minut později kvůli tréninku. Díky ségrám už znají můj sport. Moji rodiče ale chtějí, abych školu zvládala, a když se toho někdy nakupí víc, tak se učím až do noci.

Ve vodním slalomu je vrcholem olympiáda. Je to tvůj největší cíl?

V tuhle chvíli bych si chtěla vyjet nominaci do juniorské reprezentace, ale ráda bych na olympiádě viděla sestry. Já k ní mám ještě hrozně daleko, ale doufám, že se k ní jednou přiblížím.

Lodě vám staví táta, jste vlastně rodinný tým. Je to výhoda, nebo někdy přichází i ponorková nálada?

Taťka je zároveň i můj trenér a nejlíp ví, co je pro mě nejlepší. Ale je pravda, že ho někdy štvu, protože prý často odmlouvám (úsměv).

Přenáší se případné neshody z tréninků i domů?

Doma se tréninky moc neřeší. Odmlouvám, jen když mám špatnou náladu, ale taťka mě zná a ví, že za chvíli budu zase poslouchat. Navíc říká, že v tomhle jsme všechny stejné (smích).

Takže jsi rodičům za to, že tě přivedli k divoké vodě, vděčná?

Určitě! Bez mamky a taťky bych nejspíš trávila volný čas jen u obrazovek. Ale poděkovat bych chtěla i AIS a Plzeňskému kraji, protože to jsou první opravdoví sponzoři, co mám, a rodičům to usnadní moje sportování.

