Otevíral hlavní kartu sobotního Galavečeru profesionálního boxu a K1 v pražské Lucerně a jeho zápas ve váhové kategorii nad 91 kilogramů s Leonem Karolem zvedl přihlížející v sále ze židlí. Pořádnou štípanou nakonec Robert Kurka ze Spartaku Kickbox Nýrsko dovedl do úspěšného konce, podle rozhodčích vyhrál 2:1 na body a slavil cenné vítězství.

Lucerna 15 - box nad 91 kg: Robert Kurka - Leon Karol (30. prosince 2023). | Foto: Czechfighters / Lenka Bartáková

„Abych řekl pravdu, na konci zápasu jsem vůbec nevěděl, kdo vedl a jaký bude konečný výsledek, ale jsem samozřejmě rád za to, jak to celé dopadlo. Pořád to je vítězství v Lucerně," svěřil se třiadvacetiletý Robert Kurka v krátkém povídání pro Deník. V boxu na třikrát tři minuty proti němu stál o dva roky mladší Leon Kurka, který s bojovými sporty začínal v klubu Boxing Staňkov.

Strnadová slaví evropský profesionální titul, Kurka přemohl Karola

Přestože jeho postava nepřipomínala zarputilého sportovce, tvrdé granáty daly Kurkovi pořádně zabrat. Ten byl sice po většinu zápasu výrazně aktivnější a hnal se dopředu, ale zároveň si musel dávat setsakramentský pozor, aby jej Karolovy svižné pecky nedostaly do kolen. „Soupeř mě rozhodně překvapil. Byl přibližně o dvacet kilo těžší, takže jeho rány byly cítit. Zároveň sám hodně vydržel, ukázal srdce bojovníka," chválil Kurka, syn též skvělého bojovníka, svého soka.

Lucerna 15 - box nad 91 kg: Robert Kurka - Leon Karol (30. prosince 2023).Zdroj: Czechfighters / Lenka Bartáková

Člen Spartaku Kickbox Nýrsko si pochvaloval i atmosféru, ve které se ostře sledovaný galavečer odehrával. Lidé oblečení do úborů třicátých let minulého století, Lucerna praskala ve švech. „Byl to můj doposud největší zápas kariéry. A atmosféra? Ta byla neskutečná. Když jsem nastupoval, běhal mi mráz po zádech," připustil. Konec roku tak Robert Kurka oslavil cenným vítězstvím, ale už začíná zase makat. Plány? „Jsou takové, že na sobě musím makat daleko víc, abych rozhodování zápasů nemusel nechávat na rozhodčích," pousmál se.

VIDEO: Takhle zápasí Robert Kurka (doboxná v Nýrsku 2023)

