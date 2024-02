Sušice, která v rámci 17. a 18. kola porazila na domácí půdě Plánici i Pocinovice, je se ziskem rovných padesáti bodů na aktuální šesté příčce. Plánice je po dvou porážkách osmá s tím, že sedmá Klabava ji v průběžném tabulkovém hodnocení utekla už na deset bodů. Aktuálně nejúspěšnějším hráčem soutěže je Mikrut Marcin ze Sokola Plzeň V. C, na čtvrtém místě se nachází horažďovický Pavel Mandák s bilancí pětatřiceti výher a sedmi porážek. V elitní desítce jsou ještě jeho spoluhráči Vojtěch Křesák (9. místo, 20:6) a Marek Rojík (10. místo, 37:12). Zápasy 19. a 20. kola jsou na programu první březnovou sobotu.

Krajský přebor 1. třídy, výsledky 17. a 18. kola: TJ STOTEN Horažďovice B - TJ Sokol Pocinovice 10:1 (tento zápas byl předehraný již 8. února), TJ Sokol Klabava - TJ Nýřany B 10:3, TJ Sokol Plzeň V. C - TJ Sokol Mirošov 10:5, Union Plzeň C - TJ Sokol Kralovice 6:10, TJ Heřmanova Huť - TJ Sokol Osek u Rokycan 10:3, KOC Sušice - TJ Sokol Plánice 10:5, TJ Sokol Plzeň V. C - TJ Nýřany 10:4, TJ Sokol Klabava - TJ Sokol Mirošov 0:10, TJ Heřmanova Huť - TJ Sokol Kralovice 10:2, Union Plzeň C - TJ Sokol Osek u Rokycan 10:8, KOC Sušice - TJ Sokol Pocinovice 10:1, TJ STOTEN Horažďovice B - TJ Sokol Plánice 10:1.