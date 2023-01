„V divizi jsme se v ranním zápase střetli se Sušicí, včetně našeho kamaráda Páji Kopřivy. Zápas měl jednoznačný průběh a hosty, kterým se letos nedaří, jsme z Klatov vyprovodili s nulou na kontě," popisoval klatovský Lukáš Zahradník.

Druhé utkání nabídlo naprosto fenomenální podívanou. Do města pod Černou věží přijel lídr soutěže - rezerva plzeňské SKUŘE. Ta letos ztratila body pouze jednou, a to právě s ex-třetiligovými Klatovy. A přestože soutěž suverénně vede (o pět bodů před druhými Břasy), na domácí tým si nepřišla ani teď, byť uhrála lepší výsledek než na podzim. Osmnáct bitev včetně dvou čtyřher, poměr vyhraných sad 38:38 (a také míčků 698:698) znamenaly jediné - remízu 9:9.

„Odpoledne to již byla naprosto jiná pohádka. Do Klatov zavítal lídr z plzeňské SKUŘE, který neochvějně míří za vítězstvím v této soutěži. Nádherné a vyrovnané utkání, které trvalo přes čtyři hodiny a končilo okolo čtvrt na osm večer, nakonec dospělo k remízovému stavu 9:9. Skóre se po celý průběh zápasu přelévalo ze strany na stranu. V závěru jsme se dostali do vedení 9:7, bohužel další bodík se nám již přidat nepodařilo a utkání tak skončilo asi zaslouženou remízou," uznal kapitán Klatov Lukáš Zahradník.

„Díky klukům Plzeňským za super mač, který nabídl vše: emoce, skvělé výměny, mimořádné výkony i férovost. Byla to reklama na stolní tenis," doplnil na závěr.

Skvělý výkon ve druhém utkání podali také stolní tenisté KOC Sušice, kteří vyzráli na oslabenou, ale i přesto lehce favorizovanou TJ Sokol Bor B po boji 10:7. Navíc na její půdě! Sušice slavila sladký pocit a chuť vítězství teprve podruhé v sezoně, ale díky němu se odpoutala z posledního místa divizní tabulky, protože Kdyně dvakrát prohrála a Sušici na dně s díky vystřídala.

13. kolo: KST Klatovy - KOC Sušice 10:0

Sady: 30:8. Míčky: 391:309. Délka utkání: 2 hodiny. Vrchní rozhodčí / rozhodčí: dohoda. Diváci: neuvedeno. Sestava a body KST Klatovy: Jakub Pergler 2:0, Daniel Javorský 2:0, Miroslav Jehlík 2:0, Lukáš Zahradník 2:0. Sestava a body KOC Sušice: Pavel Kopřiva 0:2, Pavel Holý mladší 0:2, Petr Mezera 0:2, Pavel Mazura 0:2. Čtyřhry: 2:0 (Zahradník, Jehlík - Kopřiva, Mazura 3:1, Pergler, Javorský - Holý mladší, Mezera 3:2).

Ostatní výsledky 13. kola: TJ Sokol Lhůta - TJ Sokol Horní Bělá 9:9, TJ Sokol Břasy - TJ Sokol Nezvěstice 10:4, TJ Sokol Bor B - SKUŘ Plzeň B 1:10, Union Plzeň B - SK Jiskra Domažlice 10:5, SKUŘ Plzeň C - TJ Sokol Kdyně 10:3.

14. kolo: KST Klatovy - SKUŘ Plzeň B 9:9

Sady: 38:38. Míčky: 698:698. Délka utkání: 4 hodiny a 5 minut. Vrchní rozhodčí / rozhodčí: dohoda. Diváci: neuvedeno. Sestava a body KST Klatovy: Jakub Pergler 2:2, Daniel Javorský 2:2, Miroslav Jehlík 1:3, Lukáš Zahradník 3:1. Sestava a body SKUŘ Plzeň B: Daniel Peckert 2:2, Petr Korbel 0:4, Matěj Kovářík 3:1, Miloš Soukup 3:1. Čtyřhry: 1:1 (Zahradník, Jehlík - Kovářík, Soukup 3:0, Pergler, Javorský - Korbel, Peckert 1:3).

14. kolo: TJ Sokol Bor B - KOC Sušice 7:10

Sady: 33:35. Míčky: 637:656. Délka utkání: 3 hodiny a 15 minut. Vrchní rozhodčí / rozhodčí: dohoda. Diváci: neuvedeno. Sestava a body TJ Sokol Bor B: Miroslav Bočan 0:4, František Křivda 2:2, Jiří Holík 3:0, Tomáš Rolník 1:3. Sestava a body KOC Sušice: Pavel Kopřiva 1:3, Pavel Holý mladší 3:1, Petr Mezera 3:1, Pavel Mazura 2:1. Čtyřhry: 1:1 (Rolník, Bočan - Kopřiva, Mazura 2:3, Křivda, Holík - Mezera, Holý mladší 3:0).

Ostatní výsledky 14. kola divize stolních tenistů: TJ Sokol Břasy - TJ Sokol Horní Bělá 10:5, TJ Sokol Lhůta - TJ Sokol Nezvěstice 10:2, SKUŘ Plzeň C - SK Jiskra Domažlice 10:7, Union Plzeň B - TJ Sokol Kdyně 10:4.

