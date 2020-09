Druhého Václava Pecha (Ford Focus WRC) z plzeňského EuroOil teamu, jenž zvítězil na prvních dvou podnicích, za sebou nechalo více než minutu.

„Soutěž nám vyšla skvěle, od první erzety jsme do toho vlétli. Sedlo mi to, s autem jsem si dělal, co jsem chtěl. Hned v úvodu jsme Vencovi cukli, pak už to bylo vyrovnanější. Ale vítězství jsme si pohlídali,“ říkal na tiskové konferenci po závodě vítězný Jan Kopecký, který se radoval z prvenství v závodě mistrovství ČR po více než roce.

Loni v září vyhrál Barum rallye. Letos se jely kvůli pandemii koronaviru jen dva závody – na Bohemce i Valašce se musel sklonit před Pechem, ten v Pačejově bral druhé místo. „Honza jel strašně rychle. Neměli jsme na něj, hlavně první den,“ vysekl Václav Pech poklonu svému přemožiteli.

A i když se i během pondělí v servisní zóně spíš mračil, na cílové rampě ozdobil jeho tvář úsměv. „Ale jo, jsem spokojený. I za druhé místo jsem šťastný,“ říkal pak v cíli.

„Musím upřímně říct, že na druhé místo jsem si myslel i před závodem. Věděl jsem, že tovární tým škodovky sem přijede připravený na sto procent a nebude brát nic jiného než vítězství,“ popisoval Pech svoje pocity.

Třetí nakonec dojel Jan Černý (Volkswagen Polo Gti R5), i když dlouho prohrával s Filipem Marešem (Škoda Fabia Rally2 Evo), který v pondělních dopoledních erzetách atakoval i druhého Pecha, ale na 11. měřeném testu mu došel benzin.

„Musím říct, že když jsem jezdil s Filipem já, také se nám to jednou stalo,“ uvedl k bizarní situaci Jan Hloušek, momentálně spolujezdec Jana Kopeckého, který byl až do minulé sezony parťákem Filipa Mareše.

Zdroj: Petr Motyčka

Ten už se v té chvíli zase díval Pechovi na záda. Pro plzeňského jezdce bylo udržení druhé příčky v pondělní etapě stěžejní, protože takhle má před posledním závodem na Kopeckého minimální náskok.

V případě, že by v pondělí byl třetí, šli by do závěru se shodným bodovým součtem. Takhle má Pech 163 bodů, Kopecký 156. A v letošní specifické sezoně se jezdcům žádný ze závodů neškrtá, takže závěrečný podnik mistrovství ČR slibuje atraktivní podívanou.

A pojede se opět na západě Čech, Rallye Šumava Klatovy se pojede 6.-8. listopadu. Třetí v průběžném pořadí je, stejně jako na pačejovské rallye, Jan Černý. „Filipovo odstoupení mě mrzí, sváděli jsme pěkné souboje. Včera jsme na tom byli líp my, dnes on,“ říkal o odstoupení soupeře Jan Černý. „Věřím, že se pojede ještě Šumava a čeká nás tam bitva s Filipem,“ doplnil, že by rád uhájil bronzovou příčku.

Obavu o osud posledního závodu měli i další jezdci, ale nahlas o tom nikdo příliš mluvit nechtěl. „Doufám, že se ještě odjede Šumava, snad nám ji nezruší,“ vyslovil přání za všechny Miroslav Jakeš. I jeho by na šumavských tratích čekal lítý boj o konečnou pátou příčku s Romanem Odložilíkem.

41. ročník INVELT Rally Pačejov: 1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo 2) 1:17:59.1 hod., 2. PECH, UHEL (Ford Focus WRC) -1:07.7 min., 3. Černý, Černohorský (VW Polo Gti R5) -1:49.1, 4. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 Evo) -2:22.6, 5. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) -2:30.7, 6. Vlček, Omelka (Hyundai i20 R5) -4:12.6, 7. Štajf, Rajnoha (VW Polo Gti R5) -4:56.7, 8. von Thurn und Taxis, Ettel (Něm., Škoda Fabia Rally2 Evo) -4:57.6, 9. Sýkora, Palivec (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) -6:13.4.