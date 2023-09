Už jistý český šampion Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) se v čele 44. ročníku Invelt Ralle Pačejov držel od první rychlostní zkoušky, ale Václav Pech startující se speciálem Ford Focus WRC, jehož výsledky se do celkového pořadí mistrovství ČR nezapočítávají, jeho náskok v neděli stahoval a v posledním měřeném testu ho porazil o 1,9 sekundy, čímž si zajistil vítězství.

Posádka plzeňského EuroOil teamu Václav Pech - Petr Uhel (Ford Focus WRC) na stupních vítězů při Invelt Rallye Pačejov. Foto: Jindřich Schovanec | Foto: Deník/Zdeněk Soukup

V Pačejově Pech triumfoval naposledy v roce 2005, když šlo ještě o závod seriálu mistrovství ČR ve sprintrallye. Od návratu této soutěže do velkého mistráku před třemi lety tady vítězil jen Kopecký, až letos narazil.

„Od začátku až do konce to bylo o desetinkách a skoro tradičně jsme si to rozdali na poslední rychlostce. Jsem nesmírně rád, že jsme vyhráli,“ prohlásil v cíli pro Českou televizi vítězný Václav Pech, který letos vyhrál pět ze sedmi podniků mistrovství ČR.

„S celou sezonou je naprostá spokojenost. Nějaké technické problémy nebo chyby k tomu patří, ale převládají vítězství, což je skvělé," dodal Pech.

V Pačejově vede po sobotě Kopecký před Pechem, ten exceloval i v televizi

Kopecký, jenž si titul zajistil už v srpnu na Barum rallye Zlín, kde však naznačoval, že už v aktivní kariéře nebude pokračovat, v Pačejově ujistil, že pojede i v roce 2024. „Po Barumce byla taková hustá, divná atmosféra, takže jsem byl trošku nalomený skončit, ale už se to nějak uklidnilo. Teď už zase přemýšlím nad příštím rokem,“ řekl Kopecký v České televizi.

Jeho rozhodnutí jistě kvitují všichni příznivci české rallye, i ti z tábora největšího rivala Václava Pecha, protože právě souboje těchto zkušených matadorů dávají závodům ten správný náboj.

Výsledky Invelt rallye Pačejov: 1. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) 1:14:53,3, 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) -1, 3. Stříteský, Hovorka -33,9, 4. Cvrček, Prokorát -2:24,3, 5. Jirásek, Machů (všichni Škoda Fabia R5) -2:27,3, 6. M. Vlček, Kunst (Hyundai i20 N Rally2) -3:21,7.