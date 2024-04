Uzávěrka přihlášek na 58. ročník Rallye Šumava Klatovy (19.-21. dubna), která otevře letošní seriál mistrovství ČR automobilových soutěží, sice vyprší až o pondělní půlnoci, ale už teď je jisté, že startovní pole bude nabité zajímavými jmény. Ve startovním poli samozřejmě nemůže chybět obhájce mistrovského titulu Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2).

Další ročník Rallye Šumava Klatovy se kvapem blíží. | Foto: Jindřich Schovanec

„Spokojený budu, když se nám podaří obhájit titul, to ze mě mluví srdce závodníka,“ prohlásil Jan Kopecký na startu sezony s tím, že bude odrážet především nástup dravého mládí. „Mladí kluci pro letošní rok dostanou nejmodernější techniku, kterou jsme měli v loňské sezoně my, takže očekávám, že díky jejich mládí a dravosti budou pravidelněji zasahovat do bojů o první místo,“ dodal Kopecký.

Se stejným vozem jako on pojede i moravský talent Erik Cais, ale i Dominik Stříteský, Adam Březík nebo bavorský šlechtic Albert von Thurn und Taxis. Se starší Škodou Fabia R5 se vydá na klatovské tratě Jan Černý.

Premiéru na českých tratích s vozem Toyota Yaris GR Rally2 si na Šumavě odbude Filip Mareš, který už za sebou v té chvíli bude mít úvodní podnik evropského šampionátu Rallye Hungarya. „Ta se ale jede na šotolině. Na Šumavě si budeme chtít vyzkoušet, jak se auto chová na asfaltu, proto pak nás čeká rallye na Kanárských ostrovech,“ vysvětloval Filip Mareš minulý týden na tiskové konferenci, proč zvolil start na západě Čech.

Naopak ještě v pátek mezi přihlášenými nebyl zkušený plzeňský pilot Václav Pech, který loni na Šumavě vyhrál a vyvolal lehké zděšení v řadách svých příznivců. „Ještě je čas se přihlásit,“ usmíval se v telefonickém rozhovoru Václav Pech, aby je uklidnil, že na startu bude i letos. A opět by to mělo být s vozem Ford Focus WRC. Mezi prvními se zapsali mezi startující ostřílený Marcel Tuček, ale také talentovaná Eliška Slavíková. Počítat se může také s plzeňskou posádku Viktor Szabó – Viktor Tichý, kteří se silnou Škodou Fabia Rally2 Evo mají letos o poznání bohatší program než v minulých letech.

A stejně nabité bude startovní pole i ve 32. ročníku Historic Vltava Rallye, kde je přihlášeno téměř padesát posádek. A nejsou to jména ledajaká. Především dvojnásobný vítěz z let předešlých Ital Zippo s vozem Audi Quattro, který mezi konkurenty jistě řadí dravého krajana Lombarda (Porsche 911 RS), který už dvakrát vybojoval titul italského šampiona a letos se představí také v Evropě, či obhájce prvenství Maďara Érdiho.

Po delší době se do Klatov chystá početnější francouzská sestava, fanoušci se mohou těšit i na dva exempláře kultovního vozu Renault 5 Turbo z 80. let, které představí Phillippe Mermet a Éric Guignard. Chybět nebude tradiční účastník Ville Silvasti z Finska.

Přihlášeny jsou už posádky z dvanácti zemí, poprvé bude mít zastoupení Rumunsko. Domácí barvy budou hájit . Stanislav Budil s Petrem Vejvodou (BMW 2002ti ). Závody na Šumavě se konají 19. až 21. dubna, když pátek bude, jak už je v posledních letech tradicí, patřit historikům a v sobotu se k nim přidají soudobé vozy, jejichž soutěž vyvrcholí v neděli odpoledne. Na účastníky obou soutěží čeká 140 kilometrů rychlostních zkoušek.

