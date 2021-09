Rally Pačejov se blíží. Závodníci se mohou těšit na 142 km rychlostních zkoušek

42. ročník populární INVELT Rally Pačejov již klepe na dveře. A pokud nezasáhne vyšší moc, která motoristickou soutěž nezruší, v sobotu 2. října by měla do rally odstartovat první připravená posádka. Poté budou následovat ostatní posádky, které se do rally stihnout přihlásit do neděle 19. září těsně před úderem půlnoci.

Rally Pačejov (41. ročník) - předstartovní show. | Foto: Petr Motyčka

A na co se mohou účastníci letošní pačejovské rally těšit? Především posádky historických automobilů pojedou poprvé svou mistrovskou soutěž obě etapy. Účastníci České trofeje v rally pravidelnosti zase pojedou každou etapu jako samostatný závod. Rally Pačejov (41. ročník) - předstartovní show.Zdroj: Petr Motyčka „Všichni se mohou těšit na 142 km rychlostních zkoušek. Sobotní etapa se pojede v oblíbeném formátu 2-4-2, v neděli pak posádky absolvují dvakrát tři úseky," uvedl v tiskové zprávě Miroslav Žitník mladší z pořádajícího Automoto klub Pačejov s tím, že v pátek 1. října proběhne tradiční shakedown na známém úseku s pozměněnou pasáží před cílem. Večer bude patřit předstartovní show na horažďovickém náměstí, která je mezi diváky i partnery rally velice populární. Samotná soutěž začne v sobotu v 8.30 hodin ze startovní rampy na náměstí v Horažďovicích a hned první rychlostní zkouškou bude oblíbený, ale i nenáviděný ´Muničák´. „Tento úsek nabídne vše, co má pravá rychlostní zkouška mít. Vzhledem k tomu, že bude čekat i historické automobily, proběhlo na rozbitém lesním úseku velké asfaltování, také krátký šotolinový úsek bude celý nový. Doufejme, že se obrovské finanční i pracovní úsilí vyplatilo a posádkám se bude na Muničáku líbit. Závěr této erzety bude zbrusu nový a techničtější než předchozí varianty," popsal Žitník. Rally Pačejov (41. ročník) - předstartovní show.Zdroj: Petr Motyčka „Druhá rychlostní zkouška vede po známých i nových komunikacích s kvalitním povrchem v okolí Třebohostic a Chrášťovic. Rychlý úsek na hlavní silnici z itineráře vypadl, posádky se mohou těšit na úzké cyklostezky, užijí si i milovníci skoků. Po servisní přestávce na prostorném letišti v Poli následují dva rychlejší úseky západně od Pačejova. Kultovní kramolínská rychlostní zkouška nabídne rychlý a kvalitní asfalt i uskákaný úsek ve střední části. Opět nebudou chybět skákací horizonty. Poslední úsek první etapy z Nehodíva do Strážovic není třeba představovat, v některé podobě ho absolvovala snad každá česká posádka," pokračoval. Rally Pačejov (41. ročník) - předstartovní show.Zdroj: Petr Motyčka Nedělní etapa odstartuje náročnou Čečelovickou erzetou. „Ta se po několika letech vrací do své původní a podle posádek obtížnější podoby. Celá vede po kvalitních úzkých cyklostezkách, většinou mezi křovinami. Zejména spolujezdci si zde přijdou na své," píše se ve zprávě. Následuje další dlouhá rychlostní zkouška přes Kraselov. „Ta nabídne úzké kvalitní asfalty i obtížný závod do vrchu. Posádky se zde ale svezou i v omezovači a vyzkouší si brždění do několika retardérů. Závěr obstará nová polookruhová erzeta u Chrášťovic. Většina vede po úzké a velmi technické cestě, kdo rád létá, užije si další skok. Komu se podaří podruhé dojet až sem, zamíří na cílovou rampu do Horažďovic. Tam dostane poháry, věcné ceny a řekne pár teplých slov moderátorům Karlovi a Gerymu," dodal Miroslav Žitník.