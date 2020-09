Do startu 41. ročníku INVELT Rally Pačejov sice zbývá ještě pár dní, pořadatelé této populární motoristické soutěže, která v letošním koronavirovém roce vstoupila mezi „velké“ dvouetapové podniky MČR, už ale odtajnili několik zajímavých informací. Včetně přihlášených posádek.

Blíží se 41. ročník Rally Pačejov. | Foto: Petr Motyčka

A věřte, na kultovní podívané, která se letos uskuteční netradičně ve formátu neděle – pondělí (27. a 28. září), se fanoušci rychlých kol a burácejících motorů mají na co těšit. Na startu v Horažďovicích nebude chybět nejúspěšnější jezdec posledních let Jan Kopecký (Škoda Motorsport) nebo plzeňský Václav Pech se spolujezdcem Petrem Uhlem a vozem Ford Focus WRC, který vyhrál oba letošní podniky – Bohemku i Valašku. V závodě, který divákům nabídne 14 rychlostních zkoušek, se představí také Filip Mareš, Janové Černý či Dohnal anebo bývalý pilot F1 Tomáš Enge, jenž by se sestrou Lucií měl soutěžit v rámci mistrovství ČR v rally historických automobilů.