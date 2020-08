„Tento krok má ušetřit nějaký ten den dovolené pořadatelům, ale i posádkám a členům týmu,“ uvedl v tiskové zprávě 41. ročníku Rally Pačejov hlavní pořadatel a předseda AMK Pačejov v AČR Miroslav Žitník mladší.

Pro posádky SONAX mistrovství ČR v rally soutěž začne už ve čtvrtek nebo v pátek (24. nebo 25. září) výdejem itineráře. V pátek a sobotu jsou pak na programu seznamovací jízdy. „V sobotním podvečeru bude připravena testovací rychlostní zkouška shakedown,“ sdělil dále Žitník.

Zdroj: Petr Motyčka

Termín Rally Pačejov je sice netradiční, ale zvyky zůstávají. Poslední večer před startem závodu, který se letos koná již po jednačtyřicáté, bude patřit tradiční předstartovní show na Mírovém náměstí v Horažďovicích. Nedělní den posádky prověří hned osm erzet v oblíbeném a divácky atraktivním formátu 2 – 4 – 2. „Soutěž vyvrcholí v pondělí 28. září šesti rychlostními zkouškami. Pokud půjde všechno podle plánu, vítězná posádka se v prostorách cílové rampy objeví v půl druhé odpoledne,“ poodkryl plány předseda AMK Pačejov. Pro vozidla, která nemají vypsanou třídu v MČR je tradičně vypsán Pohár pořadatele a jeho jezdci absolvují stejný program jako posádky MČR.

Zdroj: Petr Motyčka

Pačejovská rally je dlouhá léta zaslíbená také historickým automobilům. Na Klatovsko se jich sjíždí pravidelně celé „mraky“. Pro podnik AUTOKLUB MČR v rally historických vozidel pořadatelé připravili úvodní nedělní etapu. „V této etapě jsou zařazeny pouze rychlostní zkoušky s dobrým asfaltovým povrchem. Pro posádky historických vozidel soutěž začne v pátek 25. září v podvečer výdejem itineráře. V sobotu absolvují seznamovací jízdy a přejímky. Zájemci mohou svá vozidla vyzkoušet i na shakedownu. V neděli pak na ně čeká stejná trať jako pro soudobá vozidla, jen večer místo do nočního servisu zamíří na cílovou rampu. Pro posádky historických vozidel, kterým by se jednoetapová rally zdála málo, bude na druhou etapu vypsán Pohár pořadatele pro historické automobily. Tento pohár bude zveřejněn v prováděcím ustanovení před samotnou rally. Zájemci o start musí tento záměr vyplnit v přihlášce rally. Do Poháru pořadatele historických automobilů se mohou přihlásit pouze posádky, které budou zároveň přihlášeny do nedělního podniku AUTOKLUB MČR v rally historických automobilů. Jedním z důvodů, proč druhá etapa INVELT Rally Pačejov není součástí MČR těchto vozidel, ale jen Poháru pořadatele, jsou rozbité úseky na některých rychlostních zkouškách, zejména na kultovní erzetě „Muničák“. I ve startovním poli historických vozidel jsou však posádky, kterým rozbitá trať nevadí, a rády si na ní zazávodí. Právě pro ně bude tento pohár vypsán. Zbývá dodat, že nedělní etapu absolvují také účastníci České trofeje v rally pravidelnosti,“ řekl Žitník.

Zdroj: Petr Motyčka

Kvůli pandemii koronaviru se bohužel do profilu trati nepovedlo zařadit některé jezdecky atraktivní úseky, i tak ale pořadatelé připravili mnoho nových úseků rychlostních zkoušek. Dobrou zprávou je, že i přes úskalí, jež nejen sportovní svět letos provází, se povedlo do závodu začlenit opět čtrnáct erzet. S loňským ročníkem navíc bude shodná pouze jediná. Některé rychlostní zkoušky využívají úseky, kde se nikdy nezávodilo, jiné budou pamatovat jen posádky, které jezdí více než dvacet let. O zábavu bude tedy postaráno.

Pro diváky bude připraveno hned třináct diváckých míst s dobrým přístupem, výhledem i možností občerstvení, které je pro dobití energie potřeba. „Harmonogram rally je stvořen tak, aby divák v pohodě a bez stresu stihl navštívit několik diváckých míst každý den,“ doplnil Miroslav Žitník.

Zdroj: facebook Rally Pačejov / Tomáš Slabý

A další dobrá zpráva? I přes koronavirovou krizi letos pořadatelé nebudou na tuto úchvatnou motoristickou podívanou vybírat vstupné. „Doufejme, že vstřícnost pořadatelů bude diváky odměněna slušným chováním a dodržováním všech pravidel,“ uzavřel tiskovou zprávu hlavní pořadatel a předseda AMK Pačejov v AČR.

Více informací najdete na www.rallypacejov.cz.

Program 41. Rally Pačejov



Sobota 26. září 2020, 17.00: dětské odpoledne, atrakce a soutěže pro děti, 18.00: předstartovní show, soutěž pro fanoušky rally za doprovodu hudební kapely, stánek rally, autosalony, 19.15: představení nejzajímavějších posádek rally, 21.00: slavnostní ohňostroj s hudbou.

Neděle 27. září 2020, 8.30: start prvního vozidla RP 2020, 16.55: dojezd prvního vozidla MČR v rally historických automobilů.

Pondělí 28. září 2020, 13.30: dojezd prvního vozidla MČR v rally.

Rychlostní zkoušky (RZ) – neděle 27. září 2020, 8.45: RZ1 Novosedly – Pracejovice, 9.25: RZ 2 Třebohostice – Doubravice, 11.48: RZ 3 Myslív – Kramolín, 12.15: RZ 4 Nehodív – Strážovice, 13.00: RZ 5 Novosedly – Pracejovice, 13.37: RZ 6 Třebohostice – Doubravice, 16.00: RZ 7 Myslív – Kramolín, 16.27: RZ 8 Nehodív – Strážovice, pondělí 28. září 2020, 8.55: RZ 9 Klínovice – Chrášťovice, 9.30: RZ 10 Horažďovice předměstí – Komušín, 9.50: RZ 11 Čečelovice – Čečelovice, 11.58: RZ 12 Klínovice – Chrášťovice, 12.33: RZ 13 Horažďovice předměstí – Komušín, 12.53: RZ 14 Čečelovice – Čečelovice.