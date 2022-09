Z archivu Deníku: Rugby Club České Budějovice/Rugby Šumava Nýrsko (červení) prohrál na domácím hřišti v areálu JČU Na Sádkách s Havířovem 26:28.Zdroj: Deník/Petr Hřídel

Přitom na položené pětky celkově poražený tým vyhrál. „Položili jsme o jednu pětku více než soupeř, ale rozhodl již zmiňovaný závěr, který jsme podle mě trošku podcenili. Do konce zápasu zbývaly dvě minuty a další dvě se nastavovaly a my měli dát do hry to nejsilnější, co máme. V koncovce jsme se ale pouze bránili a nakonec těsně padli,“ doplnil ragbista, jehož tým hraje další zápas tuto neděli v Ostravě proti Mariánským Horám.

Sušice uspořádala atletické mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek