„Možná to bude znít sebejistě, ale do Rakovníku jsem já osobně jel konečně pro výhru a tímto způsobem jsem namotivoval i kluky. Věřil jsem, že bodový rozdíl bude vyšší, což se úplně nepovedlo, protože jsme opět udělali hodně chyb. Soupeř si nevytvořil nějaké šance, ale trestal naše chyby. Ale nakonec jsme zvítězili a já věřím, že v neděli to na domácím hřišti zopakujeme," sdělil Deníku hrající trenér nýrských ragbistů Roman Kodera.

