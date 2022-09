Přestože po celý zápas domácí drželi s protivníkem krok, nakonec prohráli 24:36 po poločase 12:17. „Byl to pro náš tým první zápas po delší době, ve kterém se projevilo to, že ještě dobíhaly dovolené, a tak jsme nebyli kompletní. Zároveň byla znát naše menší fyzická připravenost. Přece jen: soupeř přijel s mladými hráči okolo dvaceti let, kteří trénovali celé léto, zatímco my ten kádr máme o trošku starší,“ vysvětlil Deníku jeden z trenérů českobudějovického a nýrského týmu Roman Kodera s tím, že hráči mají rodiny, a také pro to nejspíš letní příprava nebyla natolik intenzivní jako u borců soupeře.