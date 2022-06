Mezinárodní utkání v rugby: Česko - Britská policie 34:29.Zdroj: Petr Skála

„Míchají se ve mě zajímavé pocity. Jelikož jsem tam byl s klukama, kteří jsou někde jinde, hrají vyšší soutěž a navzájem se znají, nevěděl jsem, co od toho čekat. Ale překvapilo mě, jak skvělá parta se tady sešla,“ svěřil se Deníku v neděli odpoledne Petr Grassl, který si utkání náležitě užil.

„Soupeř byl opravdu velice šikovný. Měl výbornou obranu, skládání, standardní situace měl asi i lepší než my. Ale my jsme to zvládli a nakonec zvítězili,“ pochvaloval si nýrský potetovaný válečník, kterému nedělala problém ani parádní atmosféra, kterou vytvořili především čeští fanoušci.

„Dříve jsem dělal na reprezentační úrovni požární sport, takže co se týče větší návštěvy, z ní jsem nervózní nebyl. Spíš jsem byl nervózní z toho, že tady nehraji sám za sebe, ale reprezentuji svou zem v dresu nároďáku,“ tvrdil Grassl.

„Atmosféru jako takovou jsem při zápase moc nevnímal. Pouze při hymně, kterou jsem si moc užil, a pak jsem vnímal lidi také ve chvíli, kdy jsem běžel položit pětku,“ líčil klíčový hráč společenství Rugby Šumava Nýrsko/Rugby Club České Budějovice v již skončené jarní sezoně první ligy Ragby XV.

Utkání v pražských Vysočanech, které byly mimochodem poprvé v historii dějištěm mezinárodního utkání až nyní v pátek, se jednalo o vyrovnaný boj. Oba celky dokázaly položit po čtyřech pětkách, ale o vítězství domácího mužstva rozhodl jeden následný kop po pětce a jeden trestný kop.

Petr Grassl očima hrajícího trenéra nýrského klubu Romana Kodery



„Když k nám Petr přišel, bylo hned jasné, jak velký potenciál v něm hřímá. Už od první chvíle byl pro náš tým velikým přínosem. On je atlet, hotový sportovec, takže v jeho případě se stačilo naučit pravidla ragby a nacvičit určité herní dovednosti. Petr je neskutečně rychlý, mrštný, navíc se nebojí bolesti, což je pro tento sport výborná vlastnost. Jediné, co bych mu vytknul, je to, že neumí regenerovat, neumí odpočívat. To je přitom při takhle tvrdém sportu potřeba. Chápu, že mu příliš odpočinku nepovoluje ani jeho práce, protože maká a dře manuálně ve stavebnictví, ale pokud se to nenaučí, nabízí se otázka, jak dlouho to jeho tělo vydrží. V reprezentaci je teď po zásluze a kdyby se ragby začal věnovat o deset let dřív, už by tam byl dávno.“

