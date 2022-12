Stolním tenistkám z českého slavného klubu, který do Klatov přijel ve velice silné sestavě, podlehly po dvou hodinách a 25 minutách úmorné bitvy 4:6.

„Jsme spokojené tak napůl, protože jsme chtěly oba domácí zápasy vyhrát. Obzvlášť pro to, že soupeřky s námi de facto bojují o záchranu," svěřila se Deníku vedoucí klatovských stolních tenistek Helena Hnojská, která věří, že loňská jednička týmu Aneta Matoušová, na kterou hodně spoléhá, se brzy dostane do optimální formy. Ze čtyř víkendových zápasů (ve dvouhře) totiž vyhrála jediný, a to je na hráčku jejich kvalit a kalibru zkrátka málo.

Klatovská Tereza Čakorová.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Letos zatím nemá tolik nahráno, navíc má i trošku smůlu, ale věřím, že se brzy zvedne a bude válet jako vloni. Moc ji to přeji, předpoklady má," má jasno.

Do konce roku sehrají klatovské ženy, kterým v tabulce první ligy aktuálně patří se ziskem sedmnácti bodů "až" sedmá příčka, už pouze jedno utkání, a to 10. prosince od deseti hodin za zelenými stoly TJ Sokol Králův Dvůr Queens, která je na tom v průběžném hodnocení soutěže pouze o jediný bod i příčku lépe než bojovné princezny ze západu republiky.

„Je to další důležitý zápas proti týmu, který je na tom přibližně stejně. I když se nám proti soupeřkám z Králova Dvora dlouhodobě moc nedaří, pro vítězství uděláme všechno," slíbila Helena Hnojská na dálku fanouškům oddílu.

9. kolo: KST Klatovy - Slovan KST Bohnice 7:3

Sady: 26:14. Míčky: 380:329. Vrchní rozhodčí: Jiří Hnojský. Rozhodčí: Helena Hnojská, Aneta Matoušová. Délka utkání: 2 hodiny a 5 minut. Sestava a bilance KST Klatovy: Aneta Matoušová 0:1, Andrea Hnojská 2:1, Tereza Čakorová 3:0, Zdeňka Marešová mladší 1:1. Čtyřhry: 1:0 (Andrea Hnojská, Tereza Čakorová - Veletová, Hagino 3:2). Diváci: 6.



Ostatní výsledky 9. kola: SKST Děčín - KST ZŠ Vyšší Brod 10:0, TJ Sokol Stodůlky - TJ Slavoj Praha 3:7, KST Kalich Litoměřice - SKST Vlašim B 3:7, TJ Sokol Králův Dvůr Queens - AC Sparta Praha 4:6.

10. kolo: KST Klatovy - AC Sparta Praha 4:6

Sady: 17:21. Míčky: 318:367. Vrchní rozhodčí: Jiří Hnojský. Rozhodčí: Helena Hnojská, Aneta Matoušová. Délka utkání: 2 hodiny a 25 minut. Sestava a bilance KST Klatovy: Tereza Čakorová 1:1, Andrea Hnojská 1:2, Aneta Matoušová 1:2, Zdeňka Marešová mladší 1:0. Čtyřhry: 0:1 (A. Hnojská, A. Matoušová - Vondráková, Tenglová 1:3). Diváci: 17.



Ostatní výsledky 10. kola: SKP Sever Ústí nad Labem - KST ZŠ Vyšší Brod 10:2, TJ Sokol Stodůly - SKST Vlašim B 0:10, KST Kalich Litoměřice - TJ Slavoj Praha 5:5, TJ Sokol Králův Dvůr Queens - Slovan KST Bohnice 7:3.

1. liga stolních tenistek, skupina A.Zdroj: ČAST

