Přestože byl talentovaný bojovník šokován monstrózností turnaje a velkou roli v jeho hlavě hrála také nervozita, ve své váhové kategorii málem urval medaili. Pavoukem se probojoval až do semifinále, kde až v prodloužení nestačil na domácího judistu. Poznamenán vyčerpávajícím bojem ze semifinále prohrál i v souboji o konečné třetí místo, kde jej porazil krajan z Ostravy. Nakonec Žatko skončil pátý, i to však mladý sportovec může považovat za úspěch.

Zdroj: Martin Žatko a JUDO Klatovy

„Byl to můj první mezinárodní turnaj, takže ze začátku jsem byl trošku v šoku. Bylo tam hrozně moc lidí, pohltilo mě to. Mrzí mě, že nemám medaili, protože semifinále bylo vyrovnané, oba jsme byli na konci sil, ale soupeř to zvládl trošku lépe. V zápase o bronz už to nešlo, nebyly síly,“ svěřil se Žatko.

Celkově byl se svým výkonem, ale i umístěním spokojený. I když… „Kdyby mi někdo před závody řekl, že skončím pátý, nevěřil bych mu. Ale když jsem si téměř sáhl na medaili v tak velké konkurenci, je mi to trošku líto, že to nedopadlo lépe. Nicméně věřím, že moje šance ještě přijdou,“ doufá klatovský tvrďák. Jan Žatko si v Maďarsku užil nejen velkolepou akci, ale také samotné město. „Do Maďarska se mnou jel i můj táta, takže jsme byli třeba na jídle a trenér nás vzal na ruské kolo. Byl to krásný zážitek,“ doplnil.

