V Itálii nebudou chybět elitní laufaři (až na pár výjimek) ani český běžec na lyžích a borec ze Šumavy Jan Šrail, jenž na konci uplynulé sezony vyměnil tým Lukáše Bauera za konkurenční Vltava Fund Ski Team. „S Lukášem jsme se bohužel nedohodli na pravidlech a podmínkách pro další lyžařskou sezonu, takže jsem v týmu z vlastní iniciativy skončil,“ řekl Šrail Deníku v květnu loňského roku.

„Už se moc těším na vzájemnou spolupráci s novým týmem a zároveň to beru všechno i jako novou výzvu. Chtěl bych na sobě zapracovat, zlepšit se a v nové sezoně potrápit českou i světovou špičku,“ prozradil dále.

Novou etapu svého sportovního života (alespoň co se týče seriálu Visma) Šrail započal minulý víkend v úvodním závodě La Diagonela ve švýcarském Svatém Mořici. V mrazivých podmínkách, ze kterých si řada závodníků či závodnic odnesla pořádné bolístky a šrámy v podobě šílených omrzlin a gigantických puchýřů, Šrail vybojoval chvalitebné 38. místo. Do cíle přitom dorazil jako třetí nejlepší Čech.

Celkové umístění ale mohlo být daleko lepší. To by však Šraila na trati nesměla zradit zlomená hůlka, s níž ´odjel´ celé první stoupání náročného závodu. „Mrzí mě to, byla to moje chyba, že jsem hůlku zlomil. Tři až čtyři kilometry jsem se nemohl pořádně odrazit a hodně ztratil,“ litoval Šrail. „Pak jsem ale dostal novou hůlku a začala stíhací jízda. Jsem rád, že jsem se alespoň posunul tam, kde jsem nakonec skončil,“ pokračoval v hodnocení úvodní akce.

V Itálii, kam Šrail odcestoval už ve čtvrtek, chce určitě poskočit o pár stupínků výš. „Vím, že na to mám, ale musím se vyvarovat chyb. Určitě se chci pokusit o lepší výsledek než ve Švýcarsku,“ říkal v dotazu na další závod.

V Itálii Šrail zůstane i po nedělním běžeckém maratonu. Už za týden se totiž ve stejné zemi ´jede´ legendární Marcialonga (70 km).„Nemělo by smysl jezdit domů a pak zase zpátky. Navíc testování na covid je vyčerpávající. Alespoň jedno mi tedy odpadne,“ uzavřel rodák z Nové Hůrky u Prášil.