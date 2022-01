Proti chodovského výběru Klatovští neponechali nic náhodě a zvítězili přesvědčivě 10:2. S Šanovem to naopak byla v hale ZŠ Masarykova velice urputná přetahovaná, kterou favorizovaní borci od Rakovnicka urvali dvěma zdary až v závěru střetnutí a nakonec slavili důležité vítězství 10:7.

Stolní tenisté KST Klatovy.Zdroj: KST Klatovy

„Jarní část sezony jsme zahájili sobotním zápasem proti poslednímu týmu tabulky Chodovu. Cíl byl jasný, a to zisk tři bodů. Odstartovali jsme zdařile, zvládli obě čtyřhry a rychle se ujali vedení 3:0. Poté ale soupeř zabojoval a dvě vydřené pětisetové výhry šly na jeho stranu. Následně jsme však rozjeli klatovský válec a sedmi body v řadě si došli pro jasné a zasloužené vítězství,“ hodnotil úspěšný souboj s týmem SKST Chodov klatovský stolní tenista Lukáš Zahradník, jenž sám k výhře pomohl dvěma cennými body ve dvouhře a zvládnutým soubojem s kolegou Pavlem Kopřivou také ve čtyřhře.

„Nedělní zápas poté nabídl dramatickou a vyrovnanou bitvu. Favorizovaní hosté nastoupili do dvouher bez své jedničky a my jsme se tak chopili šance a svedli super vyrovnanou bitvu. Do stavu 5:5 naprosto těsné utkání však Šanovští přece jen nakonec strhli na svoji stranu a za stavu 7:8 jejich dvě výhry napsaly konečný resultát. Prohra v poměru 7:10 nás může mrzet, neboť k remízce nebylo vůbec daleko,“ posteskl si kapitán týmu KST Klatovy Lukáš Zahradník, jenž ve druhém utkání proti Šanovu ovšem nenastoupil.

Další dvojkolo čeká tým z města karafiátů poslední lednový víkend. V sobotu 29. ledna míří Klatovy do Prahy, kde změří síly s Bohnicemi (16.30 hodin) a o den později vyrukují na domácí béčko Sparty (začátek v 10 hodin).

„Budeme chtít v Praze urvat nějaký ten bodík a zase se v tabulce vzdálit od sestupových pozic,“ přeje si hráč aktuálně devátého celku skupiny A třetiligové tabulky. Od příček, o kterých Zahradník mluvil, dělí nyní Klatovy šest bodů. Soutěž vedou famózní a doposud stoprocentní Strakonice.

15. kolo: KST Klatovy – SKST Chodov 10:2

Sady: 34:14. Míčky: 499:376. Hlavní rozhodčí: Miroslav Jehlík. Rozhodčí: Karel Kesman. Délka utkání: 2 hodiny a 45 minut. Sestava a body KST Klatovy: Lukáš Zahradník 2:0, Daniel Javorský 1:1, Jakub Pergler 2:1, Adam Končal 3:0. Čtyřhry: 2:0 (Pergler, Javorský – Kolář, Huleš 3:2, Kopřiva, Zahradník – Kruliš, Noveský 3:0).



16. kolo: KST Klatovy – TJ Šanov 7:10

Sady: 31:33. Míčky: 570:602. Hlavní rozhodčí: Karel Belfín mladší. Rozhodčí: Karel Kesman. Délka utkání: 3 hodiny a 15 minut. Sestava a body KST Klatovy: Pavel Kopřiva 2:2, Jakub Pergler 0:4, Daniel Javorský 1:2, Adam Končal 3:1. Čtyřhry: 1:1 (Končal, Javorský – Hejda, Koděra 0:3, Pergler, Kopřiva – Cafourek, Štepka 3:1).

Aktuální tabulka.Zdroj: ČAST

