Nezbývá tedy nic jiného než doufat v lepší zítřky a neztratit chuť i lásku k tomuto sportu, až koronavirová krize pomine. Pojďme se nyní v této nelehké době společně podívat do minulosti i přítomnosti volejbalového klubu, kterému šéfuje Luboš Nový. Právě dlouholetého předsedu oddílu jsme nyní vyzpovídali.

Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Jak dlouho už existuje klub SK Volejbal Klatovy a jak dlouho v něm funkcionaříte v roli předsedy oddílu?

Naše činnost navazuje na oddíl volejbalu TJ Klatovy a v roce 2010 jsme založili samostatný spolek SK Volejbal Klatovy. Předsedou oddílu volejbalu TJ Klatovy jsem se stal již v roce 2000, takže letos tomu je již neuvěřitelných 21 let, kdy se snažím posouvat klatovský volejbal.

Co se vám za tuto dlouhou dobu podařilo zlepšit, případně změnit k lepšímu?

V roce 2000 jsme začínali s masivním rozvojem našeho sportu. Pořádali jsme Amatérskou volejbalovou ligu, Ples volejbalistů, Volejbalový týden a celou řadu různých turnajů. Postupně jsme naši činnost vedle pořádání turnajů překlopili na trénování mládežnických družstev. Nadále jsme se výkonnostně zlepšovali, ale také navyšovali počet dětí, hráčů, hráček a logicky také trenérů a funkcionářů našeho spolku. Za vrchol zatím asi můžeme považovat předpandemickou sezonu 2019/2020, kdy jsme startovali hned ve třech ligových soutěžích – v první lize kadetek, juniorů a ve druhé lize žen. Z funkcionářského pohledu to pro nás znamená roční rozpočet zhruba jeden milion korun a práci řady dobrovolníků a skvělých pomocníků, kteří zabezpečují jednotlivé a potřebné činnosti.

Kolik má váš volejbalový oddíl v současné době týmů, aktivních hráčů, hráček a trenérů, kteří se starají o jednotlivé kategorie?

Máme zhruba dvě stovky členů, kteří trénují v jedenácti týmech, z toho v osmi mládežnických. Máme fantastickou trenérskou partu, jež v této době čítá neuvěřitelných 15 trenérů, kteří se věnují především všem nadšeně sportujícím dětem. A to nemluvím o dalších vedoucích našich týmů dospělých, kteří tvoří výborné a přátelské kolektivy u mužů i v kategorii žen.

V Klatovech kladou důraz na sportovní a lidský rozvoj dětí.Zdroj: archiv SK Volejbal Klatovy a Deník/Martin Mangl

Kde máte svou hlavní základnu a kde všude hrajete a trénujete? Předpokládám, že vzhledem k velkému počtu týmů jedna sportovní hala zkrátka nestačí…

Naší hlavní základnou je sportovní hala ZŠ Čapkova, ale k činnosti využíváme také další školní tělocvičny. Například v ZŠ Plánická, ZŠ Tolstého nebo SPŠ Klatovy. Dále máme v dlouhodobém pronájmu venkovní antukové kurty ve Svrčovci, které se snažíme využívat především v letních měsících. Pronajímáme si také beachvolejbalové kurty v Lázních.

Jak vůbec SK Volejbal Klatovy funguje ve složité době pandemie koronaviru?

Plně dodržujeme veškerá vládní nařízení, takže jsme naši činnost teď museli úplně přerušit. Nejmladší děti v přípravce se ale snažíme motivovat pomocí měsíčních on-line výzev. Starší hráčky a hráči jsou většinou všestranní sportovci a přes zimu využívali alespoň omezených možností, které byly povolené. Ale především nyní netrpělivě čekáme na postupné rozvolňování a doufáme, že již v květnu nebo červnu bude možné opět sportovat alespoň venku…

Je současná situace ohledně zákazu sportování problémem směrem do budoucna?

Do budoucna vidíme hlavně určitou dávku nejistoty v tom, kolik dětí se nám k pravidelnému sportování vrátí a jaké důsledky na nich tento dlouhodobý výpadek zanechá.

Pokud bychom měli zase na chvíli opustit koronavirovou dobu, jezdíte s týmy třeba na soustředění, pořádáte jako klub turnaje či další akce?

Jsme dlouholetým pořadatelem tradičních volejbalových turnajů, jako je například turnaj mužů a žen O pohár Splavu ve Svrčovci, dále oblíbené turnaje smíšených družstev, krajské turnaje mládeže, krajské kolo minivolejbalu, beachové turnaje a řada dalších. Pro většinu našich týmů zároveň pořádáme letní sportovní soustředění – pro nejmenší v naší domovské hale a v okolí Klatov, pro starší a dospělé pak ve vzdálenějších sportovních areálech se všestranným využitím.

V Klatovech kladou důraz na sportovní a lidský rozvoj dětí.Zdroj: archiv SK Volejbal Klatovy a Deník/Martin Mangl

Kdybyste měl vybrat největší úspěch historie klubu, jaký by to byl? Na co můžete být právem pyšní?

Za mě osobně jsou to rozhodně právě ty stovky dětí, kterým jsme díky naší činnosti umožnili věnovat aspoň několik let svého života pravidelnému sportování. Část z nich s volejbalem skončila, velká část jej hraje dál po celý svůj život. Volejbal jako kolektivní sport nemá přínos pouze pro zdraví a imunitu lidí. Zároveň se děti učí komunikovat a spolupracovat v týmu, dodržovat stanovená pravidla, mít vlastní zodpovědnost, pravidelně trénovat a zlepšovat se, radovat se z výhry, umět přijmout porážku, respektovat trenéra a rozhodčího a řadu dalších důležitých zkušeností, které si pak odnášejí do běžného lidského života. Z toho, že se nám to daří v Klatovech dlouhodobě, mám asi největší radost.

Podařilo se oddílu vychovat nějaké hráče či hráčky, kteří se později prosadili v elitních českých, nebo i zahraničních soutěžích?

Ano, řada našich odchovanců prošla extraligovými mládežnickými, většinou plzeňskými celky. Někteří si zahráli i extraligu dospělých. Máme i bývalé reprezentanty ČR v mládežnických kategoriích šestkového volejbalu i beachvolejbalu. Ale radost nám dělají i všichni hráči a hráčky reprezentující Klatovy v ligových, krajských nebo i okresních soutěžích.