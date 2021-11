V současnosti totiž mohou hrát pouze očkované fotbalistky, což pro některé týmy znamená fakt, že by se ke svým zápasům nesešly v dostatečném počtu.

„Soutěž se až do odvolání pozastavuje. Tři kola, která se měla odehrát ještě letos, se přesouvají na příští rok na jaro. 4. ledna 2022 se zase zástupci soutěže spojí a domluví se, co dál. Pokud se nějakým způsobem změní covidová situace, třeba se zlepší, budeme aktuálně reagovat. A to také v případě, že se nějakým způsobem změní opatření – že se třeba budou moci lidé na akce prokazovat negativním testem. Za stávajících nařízení, že hrát mohou jen očkovaní, se několik týmů nedokáže dát dohromady,“ sdělila Deníku Yvetta Chmelová z PS Křeč Mochtín s tím, že to ale není jen o očkování, ale i o samotném covidu a s ním spojeným karanténám. Tak snad zase v lepších časech…

