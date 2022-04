Sport pro Deník píšu od roku 2015, letos v září to bude už sedm let. V začátcích jsem měl na starosti pouze krajský přebor fotbalistů – zpravodajství z víkendových bojů, ohlasy, páteční pozvánky. Postupem času jsem ale začal psát víc a víc a v roce 2018 přebral sport na Klatovsku.

Bez nátlaku se přiznám: ze začátku jsem měl obavy, jak to budu zvládat. Časově, neboť v Deníku působím „pouze“ jako externista a na živobytí si vydělávám v úplně jiném odvětví, kde trávím hodně času.

Ale také obsahově. Vzít sport na Klatovsku znamenalo enormně si rozšířit obzory a já o některých sportech nevěděl téměř nic.

Sportovní reportér Martin Mangl.Zdroj: Deník

K fotbalu tak rázem přibyl třeba motokros, ale i box nebo závody psích spřežení. Jelikož jsem svým způsobem puntičkář (čtěte divnej), vedu si vlastní žurnalistické statistiky. Do dnešního dne jsem více či méně zabrousil do tajů a záhad téměř padesátky sportů. Stále však u mě vládne fotbal.

Ačkoliv se v drtivé většině případů věnuji regionálnímu a amatérskému sportu, dostal jsem v Deníku příležitost okusit si i něco „většího“. Pracovně jsem před čtyřmi lety navštívil hlavní město Itálie a užil si zápas Ligy mistrů mezi domácími Vlky a fotbalisty Viktorie Plzeň.

Zdroj: Deník

A proč vlastně píšu? A proč zrovna o sportu? Na to existuje naprosto jednoduchá odpověď. Sport od malička miluji – koneckonců, patnáct let jsem aktivně hrál fotbal. Navíc mě baví (a vždycky bavila) tvorba jakýchkoli textů.

Díky Deníku jsem se mnohému naučil. Zároveň jsem poznal spoustu nových a hlavně zajímavých lidí, díky nimž je teď má práce daleko jednodušší. Zkrátka, baví mě to a největší motivací pro mě je, když jsou spokojení čtenáři. Bez nich by to totiž nemělo smysl…

Napište svému sporťákovi

Máte zajímavý tip na článek, potřebujete mi něco sdělit? Není problém, jsem tu pro vás. Kontaktujte mě na mailu, najdete mě také na sociální síti Facebook či Instagram. A ještě si určitě pusťte video, nejen to moje - před kamerou se ocitl každý ze sporťáků Deníku.

