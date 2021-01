Nyní je dvacetiletý odchovanec plzeňské házené blízko nominace na mistrovství světa v Egyptě, ale ještě před odletem do dějiště šampionátu čekají české házenkáře dva zápasy kvalifikace o Euro 2022 s Faerskými ostrovy. Na sever Evropy včera odletěl i Piroch.

„Budou to těžké zápasy. Faerské ostrovy jsou určitě nepříjemný soupeř. Hrají severský styl házené, na což se musíme velmi dobře připravit. Pokud chceme být úspěšní, musíme do utkání nastoupit se stoprocentní koncentrací,“ řekl Tomáš Piroch, který hraje ve švýcarském HC Kriens-Luzern.

Na postu pravé spojky má velkou konkurenci v podobě Stanislava Kašpárka a Dieudonného Mubenzema.

Odveta s Faerskými ostrovy se hraje v sobotu v Plzni. Těšíte se na zápas ve městě, odkud pocházíte, i když nepřijdou diváci?

Určitě by bylo pěkné zahrát si v rodné Plzni, ale jelikož na utkání bude v nominaci pouze sedmnáct hráčů, budu to mít těžší, dostat se do kádru na úkor Standy Kašpárka a Dida Mubenzema. Nicméně by mě potěšilo zahrát si v Plzni.

Potěšila vás nominace na soustředění reprezentace a ke kvalifikačním zápasům o Euro 2022?

Nominace mě hodně potěšila. Je pro mě čest být v reprezentaci a moc si to užívám.

Věříte v nominaci na světový šampionát v Egyptě?

Nechci nic předbíhat, ale určitě si věřím a přál bych si dostat se poprvé s mužskou reprezentací na vrcholnou akci. Byl to vždycky můj sen.

V jakém režimu funguje národní tým, abyste se vyvarovali nákazy?

Musíme být zavření v hotelu, nemůžeme nikam vycházet a nesmíme se scházet s nikým jiným než se členy týmu. Je to nepříjemné, ale bohužel to teď asi tak musí být.