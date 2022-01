V sobotu se v rámci letošního ročníku dálkových běhů na lyžích Visma Ski Classcis koná prestižní La Diagonela Engadin.Zdroj: Vltava Fund Ski Team

„S tím, že jsem byl na takto extrémně krátkém závodě nejlepším Čechem, s tím asi mohu být spokojený. I tým nakonec byl a díky tomu, že jsem startoval jako první a byl vidět, jsem měl super ohlasy také od lidí kolem,“ řekl Šrail Deníku po krátké časovce, která se v Itálii konala o uplynulém víkendu. „Ale pořád to není ono, stále tomu něco chybí,“ neskrýval zklamání s ohledem na to, že umístění v elitní třicítce znovu neklaplo.

Teď má ovšem věčně usměvavý borec pracující v malebném Národním parku Šumava další šanci. A to ve Švýcarsku, kde se v sobotu koná náročná, ale velmi prestižní La Diagonela na 55 km soupaž.

„Trať je oproti loňským ročníkům trošku zkrácená, což by mi ale mohlo vyhovovat. Pokusím se na závod dobře připravit a posunout se výš, protože stále věřím, že na to mám. Nejdůležitější ze všeho ale bude zůstat zdravý, protože teď to kolem mě opravdu popadává,“ přál si Jan Šrail před odjezdem.

Závod La Diagonela Engadin lze sledovat na sportovním kanále ČT Sport, živý přenos začne v sobotu 22. ledna v devět hodin ráno.

Ve Švýcarsku by ještě z českých závodníků měli kromě Šraila startovat Adam Matouš, Jiří Pliska, Michal Sedláček, Pavel Sehnal, Fabián Štoček, Michal Vank, Karel Znojemský a nestárnoucí Stanislav Řezáč.

