Osmé a deváté kolo aktuálního ročníku divize odehráli stolní tenisté KST Klatovy na domácí půdě. Ve své herně na ZŠ Masarykovy přivítali Slavoj Stod a Jiskru Domažlice. Oba zápasy nabídly relativně vyrovnané bitvy, ale zatímco soka ze Stodu klatovští borci porazili 10:5, domažlické Jiskře podlehli po téměř čtyřech hodinách tuhého boje 6:10.

Stolní tenisté KST Klatovy ve složení (zleva): Martin Šmíd, Jakub Pergler, Daniel Javorský, Miroslav Jehlík, Lukáš Zahradník. | Foto: KST Klatovy

„Zápas se Stodem jsme nezačali úplně ideálně, když se hosté dostali do vedení 4:1. Poté jsme však parádní sérii pěti vyhraných zápasů skóre otočili na 6:4 a následně si již vypracovaný náskok pohlídali až do konce. Skvělý výkon podal Kuba Pergler, který vyhrál všechny své mače. Zbytek týmu na jeho počínání navázal také dobrými výkony a my tak zapsali do tabulky důležité čtyři body za vítězství 10:5," hodnotil utkání se Stodem klatovský kapitán Lukáš Zahradník.

Ve druhém zápase víkendu Klatovy s domažlickou Jiskrou ani jednou nevedly, a i když se snažily, nakonec prohrály 6:10. „Odpolední zápas s posílenými Domažlicemi byl od začátku vyrovnaný. Za stavu 4:5 nám však Domažličtí odskočili a především zásluhou výborných výkonů Ulliho Hosseho a Martina Pangráce si došli pro výhru," ilustroval Zahradník.

„My můžeme být spokojení s jedním vybojovaným zápasem a v posledním podzimním kole se budeme snažit přidat ještě alespoň jedno vítězství a krátkou zimní pauzu tak strávit v klidném středu tabulky," přeje si zkušený hráč, jehož tým figuruje v aktuální tabulce na sedmé pozici. První jsou Horažďovice.

8. kolo: KST Klatovy - TJ Slavoj Stod 10:5

Sady: 34:25. Míčky: 578:549. Vrchní rozhodčí a rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 3 hodiny a 10 minut. Sestava a body KST Klatovy: Lukáš Zahradník 2:1, Miroslav Jehlík 2:1, Martin Šmíd 1:2, Jakub Pergler 4:0. Čtyřhry: 1:1 (Zahradník, Pergler - O. März, Drahokoupil 3:0, Jehlík, Šmíd - T. März, Roch 1:3).

Ostatní výsledky 8. kola divize: TJ Sokol Nezvěstice - TJ Sokol Horní Bělá 9:9, TJ Sokol Plzeň V. - SK Jiskra Domažlice 10:7, TJ Sokol Břasy - Union Plzeň B 10:8, TJ STOTEN Horažďovice - TJ Sokol Lhůta 10:2.

9. kolo: KST Klatovy - SK Jiskra Domažlice 6:10

Sady: 29:35. Míčky: 588:630. Vrchní rozhodčí a rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 3 hodiny a 50 minut. Sestava a body KST Klatovy: Lukáš Zahradník 1:3, Daniel Javorský 1:2, Martin Šmíd 1:2, Jakub Pergler 2:2. Čtyřhry: 1:1 (Pergler, Javorský - Hosse, Pangrác 2:3, Zahradník, Šmíd - Mareš, Marešová 3:0).

Ostatní výsledky 9. kola divize: TJ Sokol Plzeň V. - TJ Slavoj Stod 10:1, SKUŘ Plzeň C - Union Plzeň B 4:10, TJ Sokol Nezvěstice - TJ Sokol Lhůta 6:10, TJ STOTEN Horažďovice - TJ Sokol Horní Bělá 10:2.

Zdroj: ČAST

