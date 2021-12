Naposledy ohromnou sílu souboru trenéra Jindřicha Svojanovského pocítila plzeňská Lokomotiva, která s klatovským týmem dvakrát jednoznačně prohrála – nejprve poměrem 16:102 a pak 19:105. „Jak je zřejmé z konečných výsledků i výsledků jednotlivých čtvrtin, podobala se obě utkání jako vejce vejci. Na naší straně drželi pevně otěže zápasu naši hráči, kteří již postupně zasahují do hry i v žákovské lize do čtrnácti let a posbírané zkušenosti jsou z jejich projevu znát,“ napsal mimo jiné v hodnocení pro klubový web zkušený trenér klatovských basketbalových nadějí Jindřich Svojanovský.

Jeho družina má v soutěži za sebou už deset zápasů. V nich nepoznala nic jiného než vítězství, nasázela neuvěřitelných 1029 bodů (oproti obdrženým 194) a tabulku vede suverénním způsobem o deset bodů před druhou Jiskrou Domažlice. Je však nutné ještě podotknout, že družstvo z bašty Chodska má odehrané o čtyři zápasy méně.

„Náš tým dominuje v čele tabulky. Fakt, že má průměrný výsledek 102,9 ku 19,4, svědčí o jeho dobré hře na obranné, ale i na útočné polovině. Vítěznou sérii zahájili kluci ročníku 2009 svým prvním mistrovským utkáním v září roku 2019, tehdy v krajském přeboru kategorie U11. Série dnes čítá šestatřicet vítězných utkání v řadě a mohla by být podstatně bohatší nebýt loňské, kvůli covidu zrušené sezony,“ poodkryl trenér Jindřich Svojanovský jednu zajímavou a bravurní statistiku.

„A do soboty 15. ledna blížícího se nového roku, kdy náš tým nastoupí v Domažlicích ke dvěma posledním bitvám krajského přeboru této sezony, to bude 841 dnů. Věřme, že kluci udělají maximum i pro vítězství na horké palubovce Jiskry. To by znamenalo pro tým zisk dalšího titulu přeborníků kraje,“ vypočítává zkušený trenér basketbalových nadějí z Klatov.

BK Klatovy U13 – KP 2021/2022 - 1. kolo: BK Klatovy – BK Přeštice (MS, mix) 102:11 a 105:22, 2. kolo: Lokomotiva Plzeň – BK Klatovy 9:143 a 3:136, 3. kolo: BK Klatovy – BK Jiskra Domažlice 75:25 a 93:32, 4. kolo: BK Přeštice (MS, mix) – BK Klatovy 29:88 a 28:80, 5. kolo: BK Klatovy – Lokomotiva Plzeň 102:16 a 105:19.

