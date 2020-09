Máte doma dítě, kterému se líbí šachy? Chcete mu pomoci se naučit kouzlo této deskové hry, která je v dnešní soutěžní podobě považována i za sportovní odvětví? Pak pozorně čtěte. Šachklub Sokol Klatovy v průběhu září pořádá šachový nábor pro děti od 5 do 16 let.

Pojďte hrát šachy. V Klatovech pořádají nábory. | Foto: Karel Nováček

Kde? V Sokolovně Klatovy, a to až do konce devátého měsíce kalendářního roku 2020. „Šachklub Sokol Klatovy nabízí pro zájemce o výuku šachu v novém školním roce několik kroužků od úrovně začátečníků po pokročilé, a to ve věku od 5 do 16 let. Šachy jsou vynikající mimoškolní aktivitou, neboť rozvíjejí logické myšlení, zlepšují paměť, soustředění a trpělivost. Výuka mládeže má v Klatovech více než pětatřicetiletou tradici, mládežnický oddíl je dlouhodobě nejúspěšnějším šachovým mládežnickým oddílem v Plzeňském kraji, s pravidelnými úspěchy na republikové úrovni. Nejlepší děti pak reprezentují ČR,“ řekl Deníku Karel Nováček z Šachklubu Sokol Klatovy.