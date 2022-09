„Nabízíme pro zájemce o výuku šachu v novém školním roce několik kroužků od úrovně začátečníků po pokročilé, a to ve věku od 5 do 15 let. Šachy jsou vynikající mimoškolní aktivitou, neboť rozvíjejí logické myšlení, zlepšují paměť, soustředění a trpělivost. Výuka mládeže má v Klatovech více než pětatřicetiletou tradici, mládežnický oddíl je dlouhodobě nejúspěšnějším šachovým mládežnickým oddílem v Plzeňském kraji, s pravidelnými úspěchy na republikové úrovni. Nejlepší děti pak reprezentují Českou republiku,“ řekl Deníku Karel Nováček z agilního Šachklubu Sokol Klatovy.

Klatovský mládežnický oddíl je dlouhodobě nejúspěšnějším šachovým mládežnickým oddílem v Plzeňském kraji. Pojď si zkusit partie za šachovnicemi i ty!Zdroj: Karel Nováček

„Děti jsou v kroužcích rozděleny do výkonnostních skupin. Začátečníci se učí základy šachu, pravidla a jak tahat jednotlivé figurky. Postupně se přechází do fáze, kdy děti učíme jak zahájit hru, matovat či uplatnit převahu. Na řadu přijde i část, kdy mezi sebou děti jen hrají,“ dodal Nováček na závěr.

Kdy probíhají nábory?

Čtvrtek 15.30 – 16.50: začátečníci (5-8 let, vhodné i pro předškoláky), 17.00 – 18.30: mírně pokročilí (6-10 let), 15.30 – 17.00: středně pokročilí (7-13 let), 17.00 – 18.30: velmi pokročilí (8-14 let), úterý 16.45 – 18.15: mírně, středně, velmi pokročilí (6-15 let, hrací den). Pozn.: více informací u Karla Nováčka na telefonním čísle 737 377 955, nebo e-mailu: karel.novacek@outlook.cz.

