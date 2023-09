Je ti alespoň pět let? Chceš si vyzkoušet ragby? Tak přijď a zkus to na některém z našich tréninků. Tak zní úvodní slova v náborovém sloganu klubu Rugby Šumava Nýrsko, které do svých řad hledá kluky i holky.

Malí ragbisté klubu Rugby Šumava Nýrsko. | Foto: Deník/Martin Mangl

Nemusíš být čahoun, vazoun ani korba. „Ragby je férový sport pro kluky i holky a každý si tu najde svou pozici," stojí dále ve výzvě šumavského oddílu.

Na hřišti v Nýrsku děti trénují každé úterý a čtvrtek od 17 hodin, zájemcům postačí pouze sportovní oblečení, obuv a pití. O zbytek už se postarají zkušení a starostliví trenéři, kterými jsou Martina Bastlová, Fabien Dagoury, Ondřej Šindler, Roman Kodera a Vlastimil Čácha.

Komu zavolat o více informací?



Martina Bastlová (736 110 544, U6 - děti do 6 let), Fabien Dagoury (725 222 729, U8 - děti do 8 let a U10 - děti do 10 let), Ondřej Šindler (725 222 729, U14 - děti do 14 let), Roman Kodera (602 149 153, U14 - děti do 14 let), Vlastimil Čácha (608 877 792, U12 - děti do 12 let).

