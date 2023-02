„V sobotu jsme doma přivítali Domažlice, které přijely v početnější sestavě než my. Nemohu říci, že by někdo z našeho týmu byl spokojený s průběhem letošní sezony, i tak jsme do zápasu vstupovali optimisticky a musím říct, že i plní elánu," poznamenal na úvod povídání klatovský volejbalista Jan Netrval.