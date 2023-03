Desetidílný AC Heating Cup odstartuje poslední březnovou sobotu ve Stříbře, vyvrcholí v září finálovým podnikem v Plzni a o tituly krajských přeborníků se bude bojovat ve Stupně. Organizátoři avizují, že připraveny jsou ceny v hodnotě téměř 800 tisíc korun.

Moderování tiskové konference se zhostil prezident poháru Ondřej Paur. | Foto: Ondřej Totzauer

Jak jsme již uvedli, letos se uskuteční Pohár Plzeňského kraje horských kol v blýskavějším hávu, se spoustou novinek a pod novým názvem AC Heating Cup.

„Je zatím pět měsíců práce, spousty emailů a osobních schůzek. Nicméně můžeme potvrdit, že se příznivci horských kol a sportu, malí i velcí, mají nač těšit,“ prohlásil na oficiální tiskové konferenci Ondřej Paur, nový prezident seriálu.

Pohár založil v roce 2001 Marcel Beran z Chrástu u Plzně. Paur teď roli šéfa převzal od Beranova nástupce Jaroslava Ryby, s nímž už pár let zvedají prestiž závodu ve Stupně a loni tu uspořádali národní šampionát.

BCO, GRAVEL I BĚH

A potvrzené změny?

„Účastníci si budou vybírat z více disciplín, zlepší se zázemí závodů a bojovat se bude o výrazně hodnotnější ceny v celkové výši téměř 800 tisíc korun. Je to díky řadě nových partnerů, které se povedlo pro náš projekt získat,“ uvedl Paur.

Snahou je přitáhnout k závodům více sportovců i fanoušků, a to hlavně z řad dospělých. Klasické cross country s technickými pasážemi, skoky a kamenitými sekcemi, si tak letos užije především mládež.

„Xcéčko jde tím směrem a mladí bikeři musí nutně závodit na technických okruzích. Ale abychom si neodradili dospěláky, tak jsme pro ně připravili BCO – big cross country, jak říkáme,“ oznámil Paur. „Jde o delší závody na výkon bez složitější techniky. Takový návrat do devadesátek,“ doplnil bývalý juniorský reprezentant.

Navíc tratě pro BCO bude možné zvládnout i na gravel kolech a závody na těchto speciálech jsou dalším odvětvím, v němž se bude bojovat o pohárové body i krajské tituly. Na své si však v sérii přijdou nově i běžci.

„To je výzva pro rodiče malých bikerů, ale i místní nadšence, které čekají závody na 4,5 až 6,5 km. I běžci budou mít své pohárové pořadí,“ sdělil Paur. „Cílem je připravit atraktivní celodenní aktivitu pro rodiny s dětmi, party hobíků i závodníky bez ohledu na věk.“

Seriál byl slavnostně zahájen symbolickým připnutím startovního čísla 1.Zdroj: Ondřej Totzauer

Seriál začne v sobotu 25. března ve Stříbře, následovat bude Město Touškov, Rakovník, Domažlice, Klatovy, Špičák, Stupno, Aš, Čerchov a finále bude 16. září v Plzni.

Závody jsou vypsány pro 25 kategorií, vítězové budou po skončení poháru vyhlášeni na Absolutním večírku. A to za účasti ambasadora Ondřeje Cinka, který si před lety právě v krajském poháru poprvé připnul startovní číslo. „Bylo to v Chrástu. Jel jsem v klipsnách a v teniskách, ale byl to super pocit. Došlo mi, že chci dělat horská kola a ne fotbal,“ zavzpomínal český reprezentant.

Vyřazení mrzí. Cítili jsme, že přes ně můžeme přejít, říká kapitán Schleiss

AC Heating Cup 2023

Program Poháru Plzeňského kraje horských kol:

sobota 25. 3.: Stříbro

neděle 23. 4.: Město Touškov

sobota 6. 5.: Rakovník

neděle 28. 5.: Domažlice

sobota 17. 6.: Klatovy

neděle 25. 6.: Špičák

víkend 4.-6. 8.: Břasy-Stupno

– mistrovství kraje

sobota 2.9.: Aš

neděle 10. 9.: Čerchov

sobota 16. 9.: Plzeň