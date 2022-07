Pohár města Klatov: České basketbalistky do 18 let vyzvou na úvod silné Srbsko

Kvalitní přípravu před blížícím se evropským šampionátem v Řecku absolvují od pátku do neděle české basketbalistky do 18 let. Lvice míří na západ republiky do Klatov, kde se v areálu Centra míčových sportů na Domažlickém předměstí koná prestižní turnaj Pohár města Klatov.

Česká basketbalová reprezentace dívek U18 - archivní fotogalerie z FIBA U18 Women´s European Challenger, který vloni pořádaly rovněž Klatovy. | Foto: archiv cz.basketball