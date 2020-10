„Vzhledem k opatřením ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nákazou covid-19 bude běžecký závod Podzimní ŘAKOM zrušen. Děkujeme za pochopení,“ uvedl po vyhlášení přísných vládních restrikcí hlavní pořadatel akce Karel Voráček.

Teď ale běžcům svitla naděje. Závod totiž nebyl zrušen, ale prozatím jen odložen. „Jakmile bude možné tento pěkný závod uspořádat, dáme vědět. Vše máme připravené, jen čekáme na to, jak to bude s covidem dále,“ sdělila Deníku dolanská lokomotiva, jak se Voráčkovi široko daleko přezdívá.

Jedno je v této nejisté době jisté. Pokud by se závod uskutečnil v pozdějším termínu, je na běžce připravena 5 km dlouhá trať do Řakomi po polní cestě a do Dolan zpět po silnici.