Zmínil jste čtyřbodový náskok na první sestupovou pozici, kterou aktuálně drží lochovický SportSpin. Je to dostatečný polštář pro jarní fázi třetiligové sezony?

Čtyřbodový náskok je fajn, ale rozhodnuto zdaleka nic není. Jsou to v podstatě dvě výhry k dobru. Bude to ještě na jaře velký boj, ale pro nás bude důležité zvládat klíčové zápasy se soupeři za námi, které navíc máme většinou v domácím prostředí. A když k tomu přidáme jedno či dvě další vítězství, tak věřím, že ligu v Klatovech udržíme.

Stolní tenisté KST Klatovy.Zdroj: archiv KST Klatovy, Karel Nováček

Nepostradatelným článkem kádru je mladík Adam Končal, který na podzim dokázal vyhrát 31 zápasů (a jen desetkrát prohrál). Vy ostatní máte zápornou bilanci. Dokážete si představit, že byste bez něj dokázali soutěž udržet?

Adam má samozřejmě klíčovou roli v týmu. Vždy, když vám někdo dělá pravidelně tři až čtyři body v zápase, je to zásadní pomoc. Na druhou stranu jsme se přesvědčili v souboji s Elizzou, že jsme schopni vyhrát i bez Adama. Ale z dlouhodobého hlediska je mít takto bodující jedničku enormně důležité.

Giganta nepřekvapili. Stolní tenisté doma nestačili na vedoucí Strakonice

Co vám na podzim rozhodně šlo, jsou čtyřhry. Není z vašeho pohledu na škodu, že se v zápase hrají jen dva takové souboje?

Ano, čtyřhry jsou ve vyrovnaných zápasech, které hrajeme, strašně důležité a často rozhodují utkání. Je super, že se nám je daří vyhrávat. Adam (Končal) s Danem (Javorský) jsou většinou úspěšní, já s Pavlem (Kopřiva) jsme si také dobře sedli. A když nastoupí Kuba (Pergler), tak to také výborně oživí. Takže doufejme, že se na ně budeme moci spolehnout i na jaře. A klidně by se mohly hrát i čtyři v utkání.

Poznamenalo zpřísnění vládních opatření (očkování, PCR testy) nějakým způsobem průběh rozjeté sezony?

Díky tomu, že organizovaný sport do určitého počtu lidí má stále svoji specifickou výjimku, tak se nás to prakticky vůbec nedotklo. Uvidíme samozřejmě, jak se bude situace vyvíjet nadále, ale věřme, že i na jaře to bude pokračovat ve stávajícím stavu. Přiznám se, že já jsem na začátku sezony rozhodně nebyl optimista při výhledu na její možné dohrání, o to příjemněji jsem byl nyní v prosinci překvapený.

Stolní tenisté KST Klatovy.Zdroj: archiv KST Klatovy, Karel Nováček

Jaké jsou vaše cíle do jarní části sezony? Změnily se?

Cíl do jarní části letošního ročníku je jednoznačný, a to je záchrana. Zároveň i samozřejmě užívat si samotnou hru se super partou, kterou tady máme. Na jaře nás čeká i množství venkovních mačů, tak i na to se samozřejmě těšíme, že se podíváme, jakými krásami disponují města našich soupeřů. Takže jak praví známé klišé, sbírat bodík po bodíku a s úsměvem na tváři si dojít k pohodové záchraně.

V premiéře nového kalendářního roku vás v polovině ledna čeká poslední Chodov, ale také druhý Šanov. Na začátek bude asi důležité naplno bodovat proti outsiderovi z Chodova, že?

Cíl pro první zápas je jednoznačný, porazit Chodov a sehrát dobré utkání se silným Šanovem. A uvidíme, na co to bude ve finále stačit…

Zvládli jsme to, zápas otočili a zvítězili, radoval se nejlepší hráč střetnutí