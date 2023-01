Jak turnaj probíhal, to pro klubový facebook SK Volejbal Klatovy zhodnotil hlavní organizátor akce Zdeněk Hodan. „Letošní ročník nebyl co do účasti zrovna nejhojnější a do sportovní haly si po Vánocích našlo cestu devět týmů. Na kvalitu utkání to ale nemělo pražádný vliv, a to i díky účasti hráčů z našich nejvyšších soutěží. Zejména vyřazovací zápasy a boje o konečná umístění přinesly mnoho krásných a pro volejbalové oko pohledných momentů, což muselo být zároveň i tou nejlepší motivací pro nejmladší účastníky turnaje (z kategorie žáků). Bylo by fajn, kdyby jich do budoucna jen přibývalo," přeje si.