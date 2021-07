Před vzájemnou konfrontací držela Chochlíková dvanáct zápasů dlouhou šňůru neporazitelnosti, Strnadová dokonce neprohrála už třináctkrát v řadě. Favoritkou duelu ale byla jednoznačně slovenská ranařka, světová šampionka K1 WAKO a evropská mistryně IFMA.

„Soupeřka je v této váze světovou špičkou a má za sebou už hodně úspěchů. Určitě má více zkušeností s profi zápasy, ale já půjdu do zápasu s cílem vyhrát. Udělám pro to všechno,“ slibovala před bitvou Klára Strnadová.

Monika Chochlíková vs. Klára Strnadová.Zdroj: DFN/Patrik Molčan

A co před galavečerem bojovníků slíbila, to také splnila. Do ostrého a těžkého zápasu se Slovenkou dala všechno, na výhru jí to ale nakonec nestačilo. Monika Chochlíková mezi šestnácti provazy zvítězila na body.

„Muay Thai není má disciplína a hlavně v klinčích jsem na soupeřku ztrácela. I proto jsem se v zápase snažila dělat to, co mi jde nejlépe. Tedy hodně se hýbat a znemožnit soupeřce dostat mě do klinče,“ vysvětlila Strnadová svou taktiku.

„Dařilo se mi soupeřku hodně trefovat předním direktem, který mi procházel a soupeřce se dost zabarvilo oko. A i když po zápase zvedli ruku na znamení vítězství Monice, souboj i celou jeho atmosféru jsem si moc užila,“ pokračovala česká fighterka a následně děkovala.

Monika Chochlíková vs. Klára Strnadová.Zdroj: DFN/Patrik Molčan

„Turnaj DFN jsem si užila i díky mému trenérovi Zdeňku Švamberkovi, který mi byl po celou dobu turnaje oporou, radil mi a všeobecně se mě vždycky snaží stoprocentně připravit po fyzické, ale i psychické stránce. Jak už jsem zmínila, celý turnaj DFN jsem si moc užila. Bylo zde k vidění spoustu skvělých zápasů a já jsem ráda, že jsem dostala možnost zápasit mezi nejlepšími."

Klára Strnadová s trenérem Zdeňkem Švamberkem.Zdroj: DFN/Patrik Molčan

Pár slov po zápase na svůj facebook napsal také Zdeněk Švamberk, trenér Strnadové. „Zápas na DFN 4 proti vysoce favorizované soupeřce jsme prohráli na body, když v naší disciplíně jsme byli rovnocenní soupeři, ale bohužel hlavně v klinčích jsme ztráceli. A i když Klára není thaiboxerka, tak se nebojí výzev a možnosti poměřit se se soupeřkou světové úrovně. Pro nás to byla výzva, kterou jsme zvládli se ctí,“ chválil svou svěřenkyni známý a zkušený kouč.