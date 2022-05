PODÍVEJTE SE: Okolo vodního hradu Švihov se proháněli malí i velcí jezdci

/FOTOGALERIE/ Poslední pátek v aprílovém měsíci patřil na Klatovsku především Velké ceně GIRAFFE FACILITY, 26. ročníku závodu horských kol okolo vodního hradu Švihov. Na něm se představili jezdci různých věkových kategorií, ovšem do seriálu Talent Cup se počítaly pouze výsledky závodníků do 14 let. Starší závodníci měli možnost se akce zúčastnit mimo soutěž. I ti si však cyklistické zápolení dosyta užili.

Velká cena GIRAFFE FACILITY, 26. ročník závodu horských kol okolo vodního hradu Švihov. | Foto: svobyk.rajce.idnes.cz