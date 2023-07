/FOTO, VIDEO/ V Hradešicích se na začátku července uskutečnil první ročník turnaje v malé kopané hraný jako Memoriál Pavla Řezáče. Premiérového ročníku se v Hradešicích zúčastnilo třiadvacet družstev, nejcennější trofej si domů odvezli fotbalisté z týmu Šup sem, šup tam.

1. ročník Memoriálu Pavla Řezáče - Hradešice. | Foto: Klára Hošinská

Na férovost jednotlivých utkání v Hradešicích dohlíželo celkem pět rozhodčích, kteří odřídili nejprve zápasy v základních skupinách, a pak také líté souboje ve vyřazovací části. Na prvním místě skončil tým říkající si Šup sem, šup tam, za který nastoupili nerozluční bratři Jakub a Jiří z rodu Brabců, Tomáš Linhart, Petr Waldmann, Jan Volák, Lukáš Kodýdek a Miroslav Bachroň.

Ti ve finále porazili Santos FC (Petr Provazník, Luboš Král, Tomáš Hnídek, Jan Sigmund, Lukáš Němeček, Jan Boček, Martin Šašek, Jakub Štěch, Martin Ondrejička). Třetí příčku obsadili borci z týmu Komulky (Miroslav Kodýtek, Václav Panuška, Lukáš Zdichynec, David Šašek, Filip Vaněček, David Vaněček, Jakub Pitel, Tomáš Novák, Lukáš Hokr), kteří přehráli v boji o 3. místo Chaos.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Jan Boček ze stříbrného Santosu (9 branek), nejlepším brankářem byl vyhlášen Miroslav Kodýtek (Komulky).

„Jako organizátoři máme z prvního ročníku velkou radost, protože se vše povedlo a turnaj si pochvalovali hráči, rozhodčí, ale také návštěvníci. Na turnaji jsme mysleli i na ty nejmenší a pro děti byly připraveny dva skákací hrady a každé z dětí si mohlo zdarma dopřát palačinku a párek v rohlíku. Velké díky patří také sponzorům, kteří se postarali o krásné ceny pro účastníky turnaje," uvedl za organizátory z TJ Sokol Hradešice Václav Panuška.

Konečné pořadí memoriálu Pavla Řezáče (v pořadí jsou uvedené pouze týmy, které postoupily do play-off): 1. Šup sem, šup tam, 2. Santos FC, 3. Komulky, 4. Chaos, 5. až 8. místo: Morčata, Mladý profíci, FC Husiti, Tým bez názvu, 9. až 16. místo: Vyhulenci, Full Plesh, Naplech tým, ZH Kravinec, Ara Nymburk, Klub sráčů, Potencionální tým, Starý profíci.

Zdroj: TJ Sokol Hradešice

Pořadatelé z TJ Sokol Hradešice děkují veškerým sponzorům, kterými byli: Agrospol, Malý Bor A.s., Auto Ševčík c.z., spol. s r. o., Caffé Čokoláda Horažďovice - Velíšek, ČD - Telematika a.s., Drůbežářský závod Klatovy a.s., F-MOBIL, spol. s r.o., FotbalPark Klatovy, Gambrinus - Kopeme za fotbal, Haas Fertigbau s.r.o., KOTIŠ s.r.o., Martin Florian, Pekařství Karel Rendl Sušice, Pfeifer Holz s.r.o., Ponnath Řezničtí Mistři, s.r.o., SEG, Sokol Hradešice, Vodňanská drůbež, a.s., ZKD Coop Sušice, Žíznivej kozel - Klatovy.

