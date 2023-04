/FOTOGALERIE/ Čtvrteční slavnostní představení vybraných posádek na klatovském náměstí bylo lahodným předkrmem pro všechny příznivce motoristického sportu. V pátek se naplno rozjede 57. ročník Rallye Šumava Klatovy, druhý podnik mistrovství České republiky, jehož součástí je i 31. ročník Historic Vltava rallye.

Zahájení Rallye Šumava Klatovy 2023. | Foto: Jindřich Schovanec

A právě historické vozy vyrazí na trať před čtvrtou hodinou jako první. Nejprve se vydají na Andělickou rychlostní zkoušku, která se svým názvem vrací do programu po roční pauze. „Její trať ale prošla vůbec nejvýraznější obměnou ze všech vložek. Zbrusu nová je její těžká úvodní partie od Tajanova až k diváckému místu DM 1, odlišné je i finále – od Drslavic se tentokrát závodníci vydají k Poleni po trase, kterou využila například Rally Klatovy 2015," informoval Karel Špaček z tiskového střediska rallye.

Do pátečního harmonogramu se vrací i kultovní sedmnáctikilometrový Koráb, který tak bude letos vyhrazen historickým vozům.

Jeho divácká místa jsou už dobře prověřena, při druhém průjezdu záludnosti tratě poznají závodníci po letech znovu také za tmy. Mezi nimi obhajuje loňské prvenství úřadující český šampion Jan Kopecký, který dojel v úvodní Valašské Rallye třetí za vítězným Václavem Pechem (Ford Focus WRC) a druhým Filipem Marešem (Škoda Fabia Rally2 Evo). „Na konci Valašky už jsem se v autě cítil docela jistě. Doufám, že teď na to navážeme hned od první erzety a ještě zrychlíme,“ naznačil Jan Kopecký v tiskové zprávě, že myslí na prvenství.

Zahájení Rallye Šumava Klatovy 2023.Zdroj: Jindřich Schovanec

Soutěž na Šumavě vyhrál už sedmkrát, o dvě vítězství méně má na kontě plzeňský jezdec Václav Pech. „Je to, co by kamenem dohodil od Plzně, takže můžeme říct, že je to naše domácí soutěž,“ vzkázal fanouškům. Na dvanácti měřených testech se pojede celkem 147 km.

Na klatovské rallye vyrazí téměř 150 posádek, chystají se i tisíce diváků

V soutěži historických vozidel, která je součástí seriálu mistrovství Evropy, letos obhajuje loňské prvenství italský jezdec Andrea ´Zippo´ Zivian s vozem Audi Quattro, jenž vloni o 23,8 sekund porazil druhého v pořadí Ville Silvastima z Finska. Třetí skončil dravý maďarský závodník Tibor Ěrdi, který při své premiéře v Klatovech dosáhl na fantastický úspěch, na které by rád navázal i letos. V rámci 31. ročníku Historic Vltava Rallye bude chtít útočit na nejvyšší příčky také Rakušan Karl Wagner (Porsche 911) či Ital Luigi Battistoli (Lancia Delta HF Integrale), který na Šumavě kraloval v roce 2019

Z důvodu konání velice populární rallye došlo na trasách k bezpečnostním opatřením. „Řidiči, buďte opatrní a ohleduplní, protože na některých komunikacích dojde při rychlostních zkouškách k částečnému nebo k úplnému omezení provozu. Jestliže budete v pátek, sobotu či neděli projíždět místy, kde probíhají rychlostní zkoušky, zjistěte si přesnou dobu uzavření a naplánujte si objízdnou trasu, možné objízdné trasy budou na komunikacích vyznačeny. Vzhledem k tomu, že tato automobilová soutěž si najde své příznivce i z řad těch nejmladších, žádáme jejich doprovod, aby své ratolesti měl pod dohledem,“ vyzvala už na začátku týdne policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Program rallye

Pátek 21. dubna - 16.30: Klatovský okruh (Čínov)

* Historici navíc absolvujíi rychlostní zkoušky Tajanov– Poleň (15.45 a 19.30) a Kdyně – Slavíkovice (16.30 a 20.15)



Sobota 22. dubna - 10.50: Klatovský okruh (Čínov), 11.30: Sluhov – Střítež, 12.25: Vlastějov – Keply, 13.25: Skelná Huť – Sv. Kateřina, 16.30: Sluhov – Střítež, 17.25: Vlastějov – Keply, 18.25: Skelná Huť – Sv. Kateřina.



Neděle 23. dubna - 9.05: Mokrosuky – Velhartice, 9.55: Sobětice – Křížovice, 12.35: Mokrosuky – Velhartice, 13.25: Sobětice – Křížovice.

