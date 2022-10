PODÍVEJTE SE: Malí nýrští ragbisté si velkolepý turnaj v Petrovicích užili

/FOTOGALERIE/ V Petrovicích u Prahy se v sobotu uskutečnil velkolepý mezinárodní turnaj Pico Cup v rámci 8. ročníku Prague Youth Rugby Festival v ragby mládeže do dvanácti let. Velkolepé akce se zúčastnilo celkem třiadvacet týmů převážně z České republiky, ale také Německa, Lucemburska, Rakouska i Rumunska. Na turnaji nechyběly ani mladé naděje Rugby Šumava Nýrsko, které se do tvrdých soubojů se svými soupeři pustily ve společenství s Rugby Club České Budějovice.

8. ročník PYRF: Pico Cup U12: Rugby Šumava Nýrsko. | Foto: Deník/Martin Mangl