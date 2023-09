/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední 10. kolo letní Dívčí amatérské fotbalové ligy, které hostilo vzorně připravené hřiště v Chanovicích, bylo velmi chudé na góly, ale přineslo pěknou a napínavou podívanou. Hned úvodní duel derniéry byl lahůdkou, byl to boj o titul letních královen.

A bylo se na co dívat, Kobry z Bolešin i Topovky Řenče hrály velmi dobře dopředu i dozadu, ve svižném tempu s mnoha šancemi na obou stranách. Padesát minut hry vítězky neurčilo, a tak bylo jasné, že na pomyslný trůn letních královen usednou Kobry. K triumfu jim totiž stačil zisk jediného bodu.

Penaltový rozstřel po nerozhodném výsledku tak už byl jen zpestřením pro přítomné diváky a snad šlo trochu i o prestiž. Penalty se lépe povedly Topovkám, které v konečném účtování braly stříbro. Kobry se už asi při penaltových pokusech, vědomy si svého titulu, vznášely na zlatém obláčku.

Obě družstva v soutěži předváděla pěkné výkony, ani jednou neodcházela v letní soutěži ze hřišť v roli poražených. Zlaté Kobry vyhrály šest utkání, stříbrné Topovky pět. Oba týmy nastřílely soupeřkám shodně 21 branek, Kobry inkasovaly pouhý jeden gól, fotbalistky z jihu Plzeňska čtyři.

O jedinou branku desátého a posledního kola letní soutěže se postarala Andělka Veronika Šafandová, která čtyři minuty před koncem utkání proti Devils v Křeči rozhodla o vítězství domácích Chanovic. Brankářka Renata Klembarová parádním dlouhým výkopem poslala míč až do vápna soupeřek, kde nikým neatakována autorka gólu patičkou usměrnila míč do sítě Devils v Křeči.

Do té doby byl duel herně i stavem vyrovnaný, několik šancí zlikvidovaly gólmanky, anebo se střelkyním v koncovce vychýlila muška. A po tříbodové trefě již zmiňované bombérky Veroniky Šafandové poslední čtyři minuty hry na zvrat v utkání už Devils v Křeči nestačily. Andělky si tak pojistily pěkné třetí místo v konečném účtování. Tým Devils v Křeči zůstal na chvostu tabulky, za čtvrtými neznašovskými Sokolkami, které měly v posledním kole volno.

Královnou střelkyň se stala bolešinská Tereza Nováková

V letní soutěži na hřištích Klatovska a jižního Plzeňska padlo celkem sedmašedesát branek, nejrychlejší gól vstřelila v duelu proti Sokolkám Neznašovy Simona Toningerová z Andělek Chanovice, a to hned v první minutě hry. Nejpilnější střelkyní soutěže byla Tereza Nováková z Kobry Stars, která soupeřkám nastřílela celkem devět gólů. Kobry v letní soutěži "shrábly" všechny primáty. Brankářkám totiž kralovala Kobra Barbora Babková, která v pěti odchytaných zápasech kapitulovala pouze jednou. Skvělá bilance…!

Do letních bitev zasáhlo celkem 75 hráček, nejvíce v týmu vytvořeném pro letní ligu, Devils v Křeči, a to hned 21. V ostatních týmech to bylo početně vyrovnané, Kobry a Andělky po dvanácti, Sokolky a Topovky po čtrnácti. Mezi třemi tyčemi se vystřídalo deset gólmanek, po dvou v každém týmu.

Všechny zápasy odřídil naprosto spolehlivě rozhodčí Ivan Petličarovský, který ani jednou nemusel sáhnout do kapsičky pro žádnou kartu. „Všem děkuji za účast i předvedené výkony, a děkuji za hladký průběh letní ligy," uvedl mimo jiné při závěrečném vyhlášení výsledků šéf soutěže Jaroslav Toninger, který pogratuloval vítězkám, předal ceny i poháry, a to včetně putovního krasavce, kterého do příští letní sezony budou mít v péči bolešinské Kobry.

Devils v Křeči – Andělky Chanovice 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 46. Šafandová. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Devils v Křeči: Bučková – Chmelová, Němcová, Bauerová, Mašková, Michlová, Škopková. Andělky Chanovice: Klembarová – Toningerová, Skuhravá, Vlčková, Hozmanová, Šafandová, Kodýtková, Dudová, Cycoňová.

Topovky Řenče – Kobra Stars Bolešiny 1:0 po penaltách

Rozhodčí: Ivan Petličarovský. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Topovky Řenče: Čechová – Turková, Tůmová, Růžičková, Jehlíková, Ondřejková, Kolorosová, Kaslová. Kobra Stars: Babková – Jana Nováková, Tereza Nováková, Farná, Simbartlová, Röschelová, Kováříková, Červená, Drastich, Rendlová, Kohoutová.

