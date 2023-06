/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na vzorně připraveném trávníku v Chanovicích na Klatovsku a za pěkného počasí pokračovala minulý víkend letní sezona Dívčí amatérské fotbalové ligy. Svoji stoprocentní bilanci udržely bolešinské Kobry, které si poradily s domácími Andělkami. Ve druhém zápase porazily Topovky Řenče z jihu Plzeňska výběr Devils v Křeči.

Letní DAFL 2023, 4. kolo: Andělky Chanovice - Kobra Stars Bolešiny (na snímku fotbalistky v růžových dresech) 0:3. | Video: Yvetta Chmelová

Pěkný kombinační a rychlý fotbal nabídlo hned úvodní utkání 4. kola mezi Andělkami Chanovice a týmem Kobra Stars Bolešiny. Akce byly k vidění na obou stranách, ale závěr prvního poločasu přece jen více patřil Kobrám. A ty ze svého závěrečného tlaku těžily. Nejdříve prověřila pozornost andělské brankářky Klembarové pumelicí Hana Hájková, ale gólmanka vytáhla míč na roh.

Po jeho rozehrání otevřela skóre zápasu zkušená Kobra Tereza Nováková. Gól do šatny znamenal, že Andělky načínaly druhou půli s jednobrankovým mankem. A byť se hodně snažily, Kobry žádnou změnu disciplinovanou hrou nehodlaly připustit. Naopak to byly ony, které se znovu ve 30. minutě střelecky prosadily.

Letní DAFL 2023, 4. kolo: Devils v Křeči - Topovky Řenče 1:3.Zdroj: Yvetta Chmelová

Jinak výborně chytající gólmanku Klembarovou překonala Michaela Röschelová, která v závěru udeřila znovu a podtrhla tak konečný účet zápasu, v němž Kobry potvrdily svou famózní formu. Kobří brankářka Barbora Babková se může pyšnit vychytanou nulou. A forma Kober je znatelná i z průběžného pořadí, kterému po čtyřech kralují bez ztráty kytičky a inkasovaného gólu.

Druhý duel na chanovickém pažitu proti sobě svedl Topovky Řenče a Devils v Křeči. Už v 6. minutě využily Topovky chyby soupeřek ve středu hřiště a Karolína Kaslová akci zakončila nechytatelnou přízemní střelou k tyči. Hra byla poté poměrně vyrovnaná, a to, co šlo na bránu, zlikvidovaly ve spolupráci s dobře fungujícími defenzivami obě gólmanky.

Zdroj: Yvetta Chmelová

V 15. minutě zahrála jedna z Topovek rukou ve vápně a z nařízené penalty exekutorka Markéta Rajalová vyrovnala. Obraz hry se poté příliš nezměnil a k poločasové přestávce šly týmy za vyrovnaného stavu. Jenomže po změně stran ubralo družstvo Devils v Křeči na koncentraci a dovolilo soupeřkám na hřišti mnohem více. A ty toho využily ke vstřelení dalších dvou gólů, prosadila se Denisa Růžičková a z dorážky pak dala svůj druhý gól v zápase Kaslová.

Byť se uskupení Devils v Křeči hodně snažilo, byla to z jeho strany už jen více méně křeč než to, co mělo vést ke zkorigování výsledku. Topovky si díky výhře upevnily druhou pozici. Devils Křeči s jedním bodem uzavírají tabulku.

Devils v Křeči - Topovky Řenče 1:3

Zdroj: Yvetta Chmelová

Poločas: 1:1. Branky: 6. a 46. Karolína Kaslová, 32. Denisa Růžičková – 14. Markéta Rajalová z penalty. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Sestava Topovky Řenče: Michaela Jehlíková – Adriana Turková, Veronika Ondřejková, Zuzana Tůmová, Andrea Moravčíková, Denisa Růžičková, Sára Kolorosová, Karolína Kaslová, Lenka Karasová. Sestava Devils v Křeči: Karolína Dlouhá (26. Pavlína Bučková) – Yvetta Chmelová, Denisa Milotová, Markéta Rajalová, Eva Mašková, Kamila Bauerová, Michaela Müllerová, Hana Křížová, Karin Kepková.

Kobra Stars Bolešiny – Andělky Chanovice 3:0

Zdroj: Yvetta Chmelová

Poločas: 1:0. Branky: 30. a 46. Michaela Röschelová, 24. Tereza Nováková. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. ŽK: 0:0. ČK: 0:0. Sestava Kobra Stars Bolešiny: Barbora Babková – Hana Hájková, Monika Farná, Kateřina Simbartlová, Michaela Röschelová, Tereza Nováková, Tereza Drastich, Jana Nováková, Eva Kováříková. Sestava Andělky Chanovice: Renata Klembarová – Simona Toningerová, Veronika Marešová, Bára Kodýtková, Veronika Šafandová, Petra Vlčková, Zuzana Cikánová, Kateřina Skuhravá.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

