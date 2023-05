/FOTOGALERIE, VIDEO/ Odšpuntováno. O první kolekci letních bodů soutěžního ročníku 2023 bojovaly aktérky Dívčí amatérské fotbalové ligy na hřišti v Mochtíně, kde se na vzorně připraveném hřišti svými parťáky z PS Křeč chopily pořadatelství Křečandy.

Letní DAFL 2023, 1. kolo: Andělky Chanovice (na snímku fotbalistky ve vínových dresech) - Devils v Křeči (fialové dresy) 3:2 po penaltách. | Foto: Yvetta Chmelová

Ty na letní soutěž spojily síly s Devilkami z Kláštera a v prvním představení si vytvořený tým Devils v Křeči nevedl vůbec špatně. S obhájkyněmi loňského letního zlata, Andělkami Chanovice, hrály Devilky v Křeči první poločas bez branek, přičemž hra byla poměrně vyrovnaná, ale po obrátce to začalo padat do obou sítí. Ale byl to právě tento tým, Devilky v Křeči, který jen dotahoval.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Skóre zápasu otevřela ve třicáté minutě zkušená kanonýrka Andělek Simona Toningerová. Ta přidala o čtvrt hodinky později další gól, ale mezitím se prosadila před bránou důrazná Křečanda Marie Hofmeisterová.

Právě ona zařídila, že zápas po padesáti minutách hry neměl vítězky, čtyři minuty před koncem duelu znovu předvedla důraz před bránou a překonala jinak výborně chytající Renatu Klembarovou podruhé. V penaltovém rozstřelu byly úspěšnější Andělky, které tak braly bonusový bod.

Ale úplně první vyběhly na trávník v Mochtíně bolešinské Kobry a neznašovské Sokolky. Duel byl jasnou záležitostí Kobry Stars, byť chvilkami Sokolky Bolešiny trochu kousaly. Kobry potvrdily, že vynikající formu v hale nenechaly, a že rozhodně nebudou hrát v létě druhé housle. Hattrickem se blýskla Tereza Nováková, která jeden gól dala z penalty nařízené za faul. Brankářka Kober Šárka Rendlová se může pyšnit hned na úvod vychytanou nulou.

Letní DAFL 2023, 1. kolo: Kobra Stars Bolešiny - Sokolky Neznašovy 5:0.Zdroj: Yvetta Chmelová

Do bojů nezasáhly Topovky Řenče, které měly v úvodním kole kvůli lichému počtu účastníků v soutěži volno. Druhé kolo je na programu v sobotu 21. května v Klášteře. Na trávník na jihu Plzeňska vyběhnou Andělky Chanovice, které změří síly s Topovkami, druhý duel kola potom obstará souboj Devilek v Křeči proti Sokolkám z Neznašov. Volno mají bolešinské Kobry.

Kobra Stars Bolešiny – Sokolky Neznašovy 5:0



Zdroj: Yvetta Chmelová



Poločas: 2:0. Branky: 11., 31. a 40. z penalty Tereza Nováková, 6. Michaela Röschelová, 42. Monika Farná. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. Kobra Stars Bolešiny: Šárka Rendlová – Jana Nováková, Tereza Nováková, Jana Mazánková, Michaela Röschelová, Eva Kováříková, Monika Farná, Kateřina Simbartlová. Sokolky Neznašovy: Dana Francová – Tereza Mundlová, Anna Mundlová, Dana Langmajerová, Natálie Hrachová, Kristýna Jaklová, Simona Šteflová, Karolína Zástěrová, Martina Rendlová, Lucia Elisabeth Dubská.



Andělky Chanovice – Devils v Křeči 3:2 po penaltách



Zdroj: Yvetta Chmelová



Poločas: 0:0. Branky: 30. a 46. Simona Toningerová – 44. a 49. Marie Hofmeisterová. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. Andělky Chanovice: Renata Klembarová – Simona Toningerová, Veronika Marešová, Petra Vlčková, Jana Hozmanová, Zuzana Cikánová, Bára Kodýdková. Devils v Křeči: Pavlína Bučková (26. Karolína Dlouhá) – Yvetta Chmelová, Markéta Rajalová, Petra Levá Strnadová, Denisa Milotová, Kamila Bauerová, Marie Hofmeisterová, Petra Čubanová, Michaela Müllerová, Aneta Michlová, Valentýna Němcová.

